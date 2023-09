Prema informacijama Sportskih novosti, na mail Istre stigla je prijava Brune Marića prema Anti Ercegu zato što se ogriješio o sudački kodeks.

Naime, Ante Erceg je dao buran intervju portalu Germanijak oko suđenja, te je pričao vrlo ekscplicitno, što se nije svidjelo svima. Podsjetimo, Erceg je na proljeće dobio kaznu od devet utakmica ne igranja zbog trganja sučeve bilježnice:

„Nije mi ništa to promijenilo u glavi. I dalje mislim da je suđenje jako loše, iako se na televiziji prezentira da je sve dobro. Vade samo sporne situacije, a ne gledaju općenito kako se sudilo, kakav je bio kriterij za pojedinu momčad. Meni je suđenje katastrofa, pogotovo nakon tog mog incidenta. Ne smijem napraviti nijedan faul, ne smijem ući u duel, jer mi stalno govore da ću dobiti žuti karton. Kakav sam ja to igrač bez duela. Sada sam protiv Rudeša odigrao bez duela i do jednostavno nisam ja. Njima je lakše da ne ulazim u duel. Bolje da puno više ne govorim, jer svaki moj intervju se prati, dolaze dopisi iz HNS-a. Kada sam dobio žuti karton protiv Osijek zbog simuliranja, čovjek mi je ušao tijelom i koljenom, bio je čisti kazneni udarac, ali vidim da su sudački eksperti rekli da je čisti žuti karton, da sam naglasio pad", rekao je za Germanijak i nastavio:

"Osim toga su mi poništili gol protiv Osijek koji sam ja zabio, prvi gol su vodili kao autogol, ne znam što im je cilj i zašto im smetam. Mene nije briga, neka me kazne do kraja sezone ako će njima liga biti bolja. Gledaju samo sebe, umjesto nogometi i igrača. Kad gledamo europske utakmice naših klubova to je potpuno drugačije jer su drugi suci, neki se dueli ne sviraju i drugačiji je kriterij. A mene imaju na piku, psuju me, a stoperi me udaraju. Suci me ne štite, nego me masakriraju s kartonima. Nekad naglo reagiram, na neki aut, pa to ljudima na televiziji izgleda da sa ja neki psihopat. Ali jednostavno sam takav, želim najbolje za svoju momčad. Ne želim da nas se krade. Posljednju sam utakmicu šutio, a izmasakriralo nas je sitnim faulovima koji se na televiziji ne prikazuje jer se suci štite kao lički medvjedi. Igrao sam u četiri kluba u HNL-u, znam kakvo mi je bilo suđenje u pojedinom klubu. Ako će mi svaku utakmicu davati svaku utakmicu žute kartone bez da išta uradim, to nije fer prema meni ni prema Istri, klubu za koji igram. Eto, rekao sam svoje mišljenje da je suđenje loše. Ima izuzetaka, pojedinaca koji sude dobro, ali njih je malo“, završio je Erceg.

