Predsjednik Komisije nogometnih sudaca, Bruno Marić, održao je prezentaciju i poveo konstruktivnu raspravu kroz tri teme koje su bile izazovi u jesenskom dijelu prvenstva (povlačenje/potezanje u kaznenom prostoru, dodjeljivanje opomena kod korištenja ruke, gruba igra), potkrepljujući iste video-klipovima dvojbenih situacija u jesenskom dijelu SuperSport HNL-a, pišu službene stranice HNS-a.

Sastanku su prisustvovali i dopredsjednik Komisije nogometnih sudaca Vlado Svilokos, njezin tajnik Igor Pristovnik, odnosno članovi Ante Vučemilović Šimunović, Ivica Modrić, Tomislav Petrović i Šime Vukić, povjerenik za određivanje sudaca Ivan Novak, povjerenik za određivanje kontrolora sudaca i član Izvršnog odbora HNS-a Ante Kulušić, nacionalni fitness instruktor s velikim međunarodnim iskustvom, Draženko Kovačić, VAR instruktor Tomislav Šetka, odnosno suci Elitne skupine Duje Strukan i Fran Jović.

"Prvi put u povijesti hrvatskog nogometa na zajedničkom druženju sa sucima i predstavnicima Komisije nogometnih sudaca pojavili su se predstavnici svih klubova SuperSport Hrvatske nogometne lige i hrvatskih medija. Analizirali smo događaje iz prvog dijela sezone s određenim vremenskim odmakom i, posljedično, s puno manje emocija i žara, što nam je omogućilo da na svojevrstan način u analizi budemo kvalitetniji i suspregnemo subjektivna navijačka promišljanja. Drago mi je da su stavovi Komisije nogometnih sudaca HNS-a identični onima hrvatskih prvoligaša i medija, drago mi je da sam im imao priliku objasniti zbog čega se u pojedinim situacijama greške dogode unatoč korištenju VAR tehnologije. Ne tražimo da netko opravdava naše pogreške, ali tražimo da imaju razumijevanje za to zašto su se one dogodile. Drago mi je što je ambijent bio prijateljski i partnerski, da nam vjeruju i mediji i klubovi i smatraju da je pristup suđenju i suđenje u Hrvatskoj pošten. Raduje me i da pozdravljaju napore razvoja mladih i novih sudaca, vjerujem da su shvatili da naši suci imaju moju podršku kao predsjednika Komisije nogometnih sudaca, ali i predsjednika HNS-a, Marijana Kustića da svoj posao obavljaju isključivo po pravilima struke i u ime nogometa. Bez ikakve mogućnosti pritisaka na njih", rekao je Bruno Marić, napominjući da u idućih mjesec i pol dana niti on, niti itko od njegovih kolega, neće izlaziti u javnost na temu suđenja.

"Očekujem i od ostalih aktera da ne komentiraju suđenje u javnom prostoru u sljedećih mjesec i pol dana, neka to prepuste analizi koju ćemo napraviti poslije tog razdoblja i u kojoj ćemo otvoreno analizirati pogreške, ali i isticati dobre stvari. Nitko sretniji od mene ako niti za mjesec i pol dana ne bude potrebe za mojim istupima u javnosti da bih objasnio pojedine događaje. U svakom slučaju, drago mi je da su prisutni suci i članovi Komisije nogometnih sudaca osjetili da možemo biti racionalni i transparentni u analizi", zaključio je Marić.

U doista konstruktivnoj raspravi o pojedinim situacijama bilo je vrlo korisnih sugestija i promišljanja sa zajedničkim ciljem da suđenje na hrvatskoj prvoligaškoj sceni bude još bolje.

"Oprostite nam za svaku pogrešku, ali budite uvjereni da ni u jednoj nije bilo namjere. Nismo ni za koga, samo smo za poštenje. Uvjeren sam da će hrvatski suci u drugom dijelu sezone biti još bolji", poručio je Bruno Marić.