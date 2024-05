Francuski PSG zaključio je prvenstvo gostujućom 2-0 pobjedom protiv Metza u susretu posljednjeg, 34. kola osvojivši i službeno treći uzastopni naslov prvaka.

Monaco je potvrdio poziciju doprvaka, Brest je senzacionalno osvojio treće mjesto i direktan plasman u Ligu prvaka, što je najveći uspjeh kluba u povijesti, Lyon je izborio Europsku ligu, dok je Lorient ispao iz lige za jedan gol.

PSG je na gostovanju kod Metza slavio sa 2-0 golovima Carlosa Soler (7) i Lee Kang-Ina (12). Monaco je sa 4-0 porazio Nantes potvrdivši drugo mjesto, a strijelci su bili Wissam Ben Yedder (6), Thilo Kehrer (10), Mohamed Camara (24-11m) i Elisse Ben Seghir (61).

Brest i Lille su se borili za treće mjesto koje vodi direktno u Ligu prvaka i na koncu se radovao Brest koji je na gostovanju porazio Toulouse sa 3-0, dok je Lille kod kuće odigrao 2-2 protiv Nice.

Za Brest su golove zabili Mahdia Camara (48), Jordan Amavi (54) i Kenny Lala (90). Lille je gubio 0-1, ali je okrenuo rezultat s dva gola u nizu i kada se već činilo kako će slaviti, Jordan Lotomba je u četvrtoj minuti nadoknade zabio za 2-2.

Brest do sada nikada nije igrao u europskim natjecanjima, prije šest godina bio je drugoligaš, no ove je godine najveće iznenađenje Ligue 1. Do danas njihov najbolji rezultat na kraju sezone u prvoj nogometnoj francuskoj ligi bilo je osmo mjesto koje su osvojili 1987.

Lorient ispao za jedan gol

Lyon je pobjedom 2-1 protiv Toulouse izborio šesto mjesto i Europsku ligu, a gol odluke zabio je Alexandre Lacazette iz jedanaesterca u šestoj minuti nadoknade. Duje Ćaleta-Car je odigrao cijeli susret za Lyon, dok Dejan Lovren nije nastupio.

Na začelju ljestvice odvijala se prava drama. Clermont je bio otpisan i prije zadnjeg kola, a drugi putnik u drugu ligu se tražio između Lorinenta i Metza, a na kraju se Metz, barem privremeno, spasio zbog jednog gola. Lorient seli u drugu ligu, dok će Metz igrati dodatne kvalifikacije.

Lorient je u zadnje kolo ušao s tri boda manje od Metza i sa sedam golova lošijom razlikom pogodaka. Međutim, bio je korak do čuda. Lorient je sa 5-0 slabio protiv Clermonta, dok je Metz izgubio sa 0-2 od PSG-a koji je veći dio utakmice igrao u "leru". Na koncu je Metz imao za jedan gol bolju međusobnu razliku pogodaka.