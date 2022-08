SENZACIJA / Brentford ponizio Ronalda i društvo u sjevernom Londonu za 45 minuta

Nogometaši Brentforda u sjevernom su Londonu u subotu, u sklopu 2. kola Premier lige, kreirali senzaciju razbivši Man United Cristiana Ronalda 4-0. Sva četiri gola pala su u prvom dijelu. The Sun piše kako su nogometaši Man Uniteda poniženi, unatoč tome što se Ronaldo vratio u prvih 11. Christian Eriksen izgubio je loptu protiv svog bivšeg kluba da bi Mathiasu Jensenu dao jednostavan udarac za gol. Brentford je postigao treći pogodak kada je Ben Mee nadskočio Lisandra Martineza i glavom poentirao iz blizine i četvrti kada je Bryan Mbeumo prošao pored De Gee i završio briljantan protunapad. Momčad s Old Trafford imala je prvo poluvrijeme iz noćne more, katastrofalno je griješio njezin vratar David De Gea koji je izravni krivac za sva tri prva pogotka domaćih, na odmor se otišlo s nedostižnih 4-0 za domaće, a to je bio i konačni rezultat. U 10. minuti Dasilva je pucao sa 20-ak metara, a njegov ne odviše jak prizemni udarac prošao je ispod De Gee i završio u mreži. Čak je i sam strijelac pogotka slijegao ramenima pokazujući kako mu nije jasno kako je lopta ušla u mrežu. Osam minuta potom De Gea je napravio još veću glupost, umjesto da ispuca loptu sa svog peterca on ju je dodao Eriksenu koji je bio pod pritiskom Jensena na vrhu svog kaznenog prostora. Jensen je oteo loptu Eriksenu i bez problema matirao indisponiranog De Geu. Španjolski vratar je svoje katastrofalno izdanje upotpunio u 31. minuti kada je loše procijenio jedan ubačaj iz kuta što je iskoristio Mee i glavom pogodio za 3-0. Posljendji pogodak Brentford je postigao iz protunapada nakon kronera Uniteda, a strijelac je bio Mbuemo u 35. minuti. Treći Brentford ima četiri boda, dok je United, koji je posljednji put izgubio prve dvije prvenstvene utakmice u sezoni prije točno 30 godina, na samom dnu. Ranije u subotu su branitelji naslova, igrači Manchester Cityja zadržali su stopostotni učinak u novom prvenstvo i nakon 2. kolu uvjerljivom 4-0 (3-0) domaćom pobjedom protiv Bournemoutha, a stopostotni učinak zadržao je i Arsenal 4-2 (2-0) domaćim uspjehom protiv Leicester Cityja. City je dominirao protiv nedoraslog Bournemoutha, a prvi pogodak postigao je Gundogan (19) nakon proigravanja Haalanda, na 2-0 povisio je De Bruyne (31) sjajnim udarcem sa 20-ak metara, da bi za 3-0 pogodio Foden (37) na asistenciju De Bruynea. U nastavku je Lerma (79-ag) autogolom postavio konačnih 4-0. U susretu Arsenala i Leicestera briljirao je bivši napadač Cityja Gabriel Jesus sa po dva gola i asistencije. U prvom poluvremenu Jesus (23, 35) je zabijao, prvi gol postigao je fantastičnim lobom sa 12-ak metara iskosa, a drugi kada je glavom s metra proslijedio loptu u mrežu. Leicester je sretno stigao do prvog pogotka autogolom Salibe (53-ag), ali samo dvije minute potom grubo je pogriješio vratar gostiju Ward kojemu je ispala lopta, a Jesus ju je ostavio za udarac Xhake (55) za 3-1. Maddison (74) je snažnim udarcem smanjio na 3-2, ali opet je Arsenalu trebalo samo dvije minute za povratak na dva gola prednosti. Jesus je povukao napad, proigrao Martinellija (76) koji je bio precizan sa 18 metara. REZULTATI 2. KOLA, Subota: Aston Villa - Everton 2-1 (Ings 31, Buendia 85 / Digne 87-ag) Arsenal - Leicester City 4-2 (Gabriel Jesus 23, 35, Xhaka 55, Martinelli 76 / Saliba 53-ag, Maddison 74) Brighton and Hove Albion - Newcastle United 0-0 Manchester City - Bournemouth 4-0 (Gundogan 19, De Bruyne 31, Foden 37, Lerma 79-ag) Southampton - Leeds United 2-2 (Aribo 72, Walker-Peters 81 / Rodrigo 46, 60) Wolverhampton Wanderers - Fulham 0-0 Brentford - Manchester United 4-0 (Dasilva 10, Jensen 18, Mee 31, Mbuemo 35) Nedjelja: Nottingham Forest - West Ham United Chelsea - Tottenham Hotspur Ponedjeljak: Liverpool - Crystal Palace TABLICA: 1. Manchester City 2 2 0 0 6-0 6 2. Arsenal 2 2 0 0 6-2 6 3. Brentford 2 1 1 0 6-2 4 4. Newcastle United 2 1 1 0 2-0 4 5. Leeds United 2 1 1 0 4-3 4 6. Brighton and Hove Albion 2 1 1 0 2-1 4 7. Tottenham Hotspur 1 1 0 0 4-1 3 8. Chelsea 1 1 0 0 1-0 3 9. Aston Villa 2 1 0 1 2-3 3 10. Bournemouth 2 1 0 1 2-4 3 11. Fulham 2 0 2 0 2-2 2 12. Liverpool 1 0 1 0 2-2 1 13. Wolverhampton Wanderers 2 0 1 1 1-2 1 14. Leicester City 2 0 1 1 4-6 1 15. Southampton 2 0 1 1 3-6 1 16. Everton 2 0 0 2 1-3 0 17. West Ham United 1 0 0 1 0-2 0 17. Crystal Palace 1 0 0 1 0-2 0 17. Nottingham Forest 1 0 0 1 0-2 0 20. Manchester United 2 0 0 2 1-6 0