Josip Brekalo u siječnju je u senzacionalnom transferu završio na posudbi u Hajduku iz Fiorentine, iako se dugo činilo kako će doći u Dinamo, a sada je prvi put ispričao svoju stranu priče u Podcast inkubatoru.

U Hajduk je stigao kao nogometaš koji će Bijelima pomoći da osvoje dugo željenu titulu hrvatskog prvaka i da se uspije nametnuti izborniku Zlatku Daliću za Europsko prvenstvo, no ništa od toga se nije dogodilo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moja prva ideja, moja jedina želja bila je dolazak u Dinamo. Smatrao sam da se nigdje bolje ne mogu vratiti u formu, u svom klubu, u svom gradu, a imao sam i privatni motiv jer je supruga u drugom stanju", istaknuo je na početku pa pojasnio:

"Tada je u Dinamu bila komplicirana situacija oko uprave, vođenja kluba, nije sve bilo posve jasno. Fiorentina se nije slagala s tom idejom, oni su me htjeli poslati na posudbu u Serie A, ali ja sam to odbijao, htio sam doći u Dinamo. Mislio sam da mogu pomoći Dinamu da izađe iz teške situacije u tom trenutku. Fiorentina je na sve pristala, a onda je Dinamo izgubio 3:0 od Lokomotive. Prije toga sam se čuo s trenerom Sergejom Jakirovićem. Htio me dovesti, ali Dinamo je tada izgubio utakmicu. Sve sam karte bacio na povratak u Dinamo, mislim da je točno bilo poluvrijeme utakmice Dinamo - Lokomotiva, kad je Fiorentina pristala na sve uvjete."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nakon 3-0 poraza od Lokomotive kontakt je prestao, ljudi iz Dinama se nisu javljali, a Fiorentina je baš u poluvremenu utakmice prihvatila ponudu, poslala papire, ali nitko nije odgovorio. Tek je kasnije došao odgovor da nisu sigurni žele li taj posao, trebam li im kao igrač i da nisu sigurni hoće li smijeniti trenera. Mogu reći da sam se osjećao izigrano nakon svega. Moja je savjest čista, sve sam napravio da dođem u Dinamo.", rekao je Brekalo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon što je propao njegov dolazak na Maksimir pojavila se priča da je Dinamo odustao zbog financijskih uvjeta.

"Izjava Dinama oko toga je najobičnija laž. Ponudili su uvjete koje smo klub i ja prihvatili, ta situacija da smo zapeli oko plaće nije se dogodila. Smanjio sam primanja kako bih došao u Dinamo, svima je jasno da se za novac ne vraća u HNL. Novac ni u jednom trenutku nije bio bitan, obraz i savjest su mi čisti", istaknuo je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U Splitu je dobro prihvaćen i za Hajduk ima samo riječi hvale.

"Od prvog dana iz Hajduka su mi rekli da su tu, da me čekaju, da sve ovisi o meni. Nije mi to bila laka odluka, ali odvažio sam se na to časno i pošteno. Ljudi su me prihvatili kao dinamovca, zahvalan sam im na tome. Iskreno, ne zamišljaš da će ti se to desiti u karijeri, dinamovac si, ali to je sport, nogomet i život. Ljudi su me prihvatili nemoguće dobro, stvarno sam im zahvalan na tome. Uvijek sam cijenio njihov fanatizam, stvarno mogu reći da sam ponosan što sam se odvažio na takav potez, upoznao sam odlične ljude, igrače. Zahvalan sam ljudima u Splitu, nisam imao niti jednu neugodnu situaciju", poručio je.