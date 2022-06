Nazvali smo ga jutros znajući da je budan. Pretpostavljali i pogodili kako pije kavu u kući svojih pokojnih roditelja. Svako jutro Branko Strupar (52) to radi. Razmišlja o starcima i pije kavu, Kako je to nekad radio sa tatom, pričajući o svemu i svačemu pritom...

Tri igrača potpisana, čeka se još jedan - za sad

Okrenuli smo Brankov broj kako bi ga upitali o dosadašnjem obavljenom poslu zagrebačkog Dinama, kluba za koji je i on igrao. Doduše, ne kad je to možda htio, kad je i trebao, u mlađim danima svoje karijere, ali igranje za Dinamo bilo je ostvarenje njegovih snova. Ipak je on zagrebački dečko iz Prečkog. Za sebe govori kako je rođen u Prečkom. Sve vam je, dakle, jasno o kakvom Zagrepčaninu se radi...

Dobro, vratimo se meritumu stvari. Dakle, Dinamo je za sad doveo Josipa Drmića iz Rijeke, Roberta Ljubičića iz bečkog Rapida, sjajnog kapetana mlade hrvatske nogometne reprezentacije Boška Šutala iz Atalante, a Matej Mitrović također bi trebao pojačati plavu svlačionicu, kao slobodan igrač jer je prije dva dana raskinuo ugovor s Club Bruggeom.

Što se tiče Šutala, prema Transfermarktu, hrvatski je prvak za 22-godišnjeg stopera Atalanti na ime odštete isplatio tri milijuna eura. To je jedan od najjačih poslova Dinama u povijesti, odnosno najjačih pojačanja ikad u klubu.

Zamoljeli smo Branka Strupara da nam prokomentira dosadašnji posao Dinama, koji misli itekako ozbiljno.

Standardno dobar posao Dinama

"Ovo je standardno dobar posao Dinama. Znači, kupili su tri odlična igrača, pojačali se u slučaju da netko ode. Uvijek se to može dogoditi. To ne bih htio naravno... Ali, Dinamo sad ima, baš sam pričao sa svojim dobrim prijateljem Royem Ferenčinom, novim pomoćnim trenerom Dinama koji je na toj funkciji naslijedio Sandra Perkovića, koji mi kaže kako imaju jako puno igrača, a sad su se još i pojačali s tri dobra nogometaša u svim linijama, tako da Dinamo uvijek radi dobar posao. Plavi su pokazali ozbiljnost ", govori nam Branko Strupar.

Inače, posljednji u nizu Dinamovih transfera, dakle spomenuti Boška Šutala, dobio je veliki publicitet u Srbiji. Tamošnji mediji dive se umješnosti hrvatskog prvaka na tržištu. pišu kako Dinamo pomiče granice transfera na Balkanu i kako je nerealno ovo što zagrebački klub radi.

"Pa da, velike su to stvari, veliki je to posao, s obzirom da znamo Šutalove sposobnosti. Ona je mlad igrač, već ima iskustva igranja u Serie A, tvrdoj talijanskoj prvoj ligi. Sad se vratio kući. Znači, on je zadnja linija. U veznu je došao Ljubičić i u napadu je sad odličan strijelac Drmić. Dinamo je bio jak, sad je još jači. Tko zna je li tu kraj. Ali opet, uvijek moraš voditi računa da li će netko otići i to. No, Dinamo uvijek radi ozbiljan posao. Puno ne priča nego samo odjednom vidiš bombu, rješeno. Znači, takvi poslovi se rade u tišini, tako veliki poslovi i kad se završe, onda se objave", objašnjava nam Branko Strupar i nastavlja:

'Mitrović je imao problema s ozljedama'

"I onda samo odjednom vidiš došao taj i taj. I znam da bi mogao doći Matej Mitrović iz Club Bruggea, moje Belgije. Doduše, on se nije naigrao zadnju godinu, ali imao je problema s ozljedama i to. Velika je mogućnost da i on dođe u Dinamo. Znam to iz nekih svojih kanala, čuo sam uglavnom. Postoji interes, e sad, da li će prihvatiti dolazak u Hrvatsku ili će otići negdje drugdje, to tek treba vidjeti. Ali, mogućnost postoji", govori nam Branko Strupar i dodaje kako je gledao momčad Bruggea prije, dosta puta. Tamo mu je, naime, bio prijatelj Philippe Clement koji je potom otišao u Monaco.

"On je imao odlično posloženu momčad, na kraju su bili prvaci. Ne možeš to niti mijenjati. Bili su jaki, najbolji, bez obzira što je taj Union Saint‑Gilloise bio prvi čitavu sezonu, ali onda u play-offu su posustali", zaključio je Branko Strupar.