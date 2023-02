Nekadašnji nogometš Španskog, Genka, Derby Countyja, Dinama te bivši reprezentativac Belgije, Branko Strupar pretrpio je srčani udar. Dogodilo se to prošlog tjedna, u petak, a srećom sve je odrađeno na vrijeme te je bivši nogometaš spašen.

Čuveni nogometaš bio je na nogometnom turniru, a u jednom trenutku se nije osjećao dobro. Supruga je odvela u bolnicu, a on je hitno prebačen na operacijski stol. Liječnici su ga operirali čim su vidjeli njegovo stanje.

Ugrađena su mu dva stenta, a već je u utorak napustio bolnicu te se dobro oporavlja, piše Gol.hr.

Hitno je operiran

"Osjećao sam stezanje u grlu, nije to bilo ništa posebno, onda se sve pojačavalo. Otišao sam na nogomet da se malo oznojim, mislio sam da će mi to pomoći, no onda sam shvatio da je riječ o nečemu težem. Vratio sam se kući, čim je supruga vidjela, stavila me u automobil i odvezla u bolnicu", opisao je Strupar za Gol.hr.

Struparu su 53 godine, a svoju igračku karijeru počeo je 90-ih u Španskom. Potom je preselio u Genk, gdje je postao apsolutna legenda kluba. Postigao je čak 131 gol u 201 utakmici te je postao reprezentativcem Belgije. U Genku je osvajao prvenstvo i kup te je 1998. bio najbolji strijelac prvenstva s 22 postignuta pogotka.

Kakav utjecaj je imao na Belgijce jasno govori i da je jedini nogometaš po kojem je nazvana tribina Luminus Arene. Kasnije je preselio u Derby, a nakon četiri godine u Engleskoj je zaigrao za Dinamo.