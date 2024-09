Boto se osvrnuo na loš start Osijeka: 'Moja je greška što sam slijepo vjerovao Mierezu'

Osijek je novu sezonu HNL-a otvorio jako loše te nakon se nakon pet kola nalaze na pretposljednjem mjestu s jednim bodom. Isto toliko ima i posljednji Slaven Belupo protiv kojeg Osijek 15. rujna igra pred domaćim navijačima.

Navijači su vrlo nezadovoljni sportskim direktorom Joseom Botom, a ne pomaže ni činjenica da su bijelo-plavi prodali svoje najjače adute, Ramona Miereza i Darka Nejašmića.

Sada se odlučio oglasiti sam Boto i istaknuti neke situacije koje mnogima nisu bile jasne, a o svemu je ispričao u intervjuu za klupsku stranicu. Intervju prenosimo u cijelosti.

"Nakon prve faze prijelaznog roka u kojoj smo gradili momčad oko Ramona Miereza, poslije njegova odlaska morali smo razmotriti i promijeniti strategiju. Znamo da je naša momčad vrlo mlada i da joj nedostaje malo iskustva i može se reći liderstva na terenu, a kada to kažem mislim na to da se naša djeca mogu ugledati na nekoga u radu i trenirati s nogometašima koji su igrali na najvišoj razini i od kojih mogu jako puno naučiti. Odlučili smo, stoga, dovesti iskusne igrače koji će nam donijeti ne samo kvalitetu unutar momčadi, već mogu poslužiti i kao primjer našim mladim dečkima koji u sebi imaju veliki potencijal, ali nekada im fali malo iskustva i primjera kakav im je do sada bio Mierez, svojom predanošću prema svakom treningu i utakmici. I sada smo uz starosjedioce Malenicu i Jugovića doveli još par provjerenih internacionalaca, kako bismo pomogli ostalima da napreduju. uvodno je istaknuo Boto.

Činilo se da će momčad koja je formirana uoči odlaska na pripreme u Austriji biti ta koja će iznijeti ovu sezonu. Međutim, dogodilo se nakon toga dosta promjena. U odnosu na te dane i početak natjecateljske godine, roster je ipak drugačiji.

"To nije bilo sve zajedno planiramo u početku, ali se dogodilo zbog svih okolnosti s kojima smo se suočili, a i zbog moje pogreške jer sam slijepo vjerovao Mierezu i njegovoj riječi da želi ostati do kraja sezone. Međutim, ne mogu ni njega pritom kriviti jer znam da i igrači žele napraviti ono što je najbolje za njih i njihove obitelji. S druge strane, mi ne možemo parirati platežnoj moći klubovima u koje naši igrači odlaze. Ponavljam još jednom, istina je da smo gradili momčad oko svog najboljeg igrača i strijelca i kada je on iznenada otišao, kao da se izgubio “kostur” svega na terenu. Morali smo reagirati tako što smo doveli nove igrače, kako bismo ponovno imali taj “kostur” i da bi nam momčad bila što konkurentnija. Naravno, i kako bismo smanjili pritisak s naših mladića jer ne možemo od tinejdžera s 18 godina tražiti da rješavaju utakmice i staviti sav pritisak na njih. No, možemo od ovih starijih i iskusnijih igrača koji trebaju pomoći onima koji su tek stupili na scenu. Sada nam preostaje kvalitetno raditi i vidjeti kako će se s vremenom pokazati ta naša pojačanja."

Iznenađenje je za navijače bio odlazak Nejašmića jer je ipak riječ o jednom od najvećih oslonaca momčadi. Bio je u zadnjoj godini ugovora i na kraju je došlo do dogovora da mu se omogući transfer.

"Dakle, Nejašmić je potpuna drukčija priča od Miereza. S Ramonom sam se više borio da ostane ovdje dok je Neja izrazio želju otići iz kluba i zaraditi velike novce koje ovdje ne može imati. Složio sam se s tim i prihvatio takvu opciju jer nam njegova pozicija u veznom redu nije kritična kao što je to bio slučaj s Mierezom u napadu. Darku želim sve najbolje u daljnjoj karijeri, on nikada nije stvarao baš nikakve probleme na terenu ili u svlačionici i uvijek je sve svoje zadatke odradio i više nego profesionalno."

Boto se ovom prilikom ukratko osvrnuo i na posve nepotrebnu i nespretnu izjavu našeg vratara Nikole Čavline tijekom njegova angažmana u mladoj reprezentaciji Hrvatske koja je iznenadila sve na Opus Areni:

"Nema opravdanja za ono što je izjavio, zaista mu to nije trebalo, posebno u takvom kontekstu. Sada se mora suočiti s određenim posljedicama svoga nepromišljenoga čina kojim je naštetio imidžu kluba, a naravno da to nije bilo korektno ni prema trenerima pa ni suigračima. Treba promisliti kada se o nečemu javno govori."