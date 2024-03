Nogometaši Borussije iz Dortmunda nakon 10 su godina uspjeli svladati Bayern u Muenchenu u najvećem derbiju njemačkog prvenstva, oni su u susretu 27. kola slavili na Allianz Areni sa 2-0 (1-0).

Goste iz Dortmunda u prednost je doveo Adeyemi (10), da bi pobjedu odmjerenim udarcem potvrdio Ryerson (83). Ovom pobjedom Borussia je stigla na četvrto mjesto na ljestvici sa 53 boda, tri manje od trećeg Stuttgarta, a tri više od petog RB Leipziga, dok je drugi Bayern ostao na 60 bodova, čak 13 manje od vodećeg Bayera iz Leverkusena koji je praktički osigurao svoj prvi naslov prvaka.

Ranije u subotu je Andrej Kramarić igrao do 58. minute za Hoffenheim koji je bio nadomak pobjedi na gostovanju kod vodećeg Bayera u Leverkusenu. Beier (33) je doveo Hoffenheim u prednost, a taj je rezultat stajao sve do 88. minute kada je Bayer još jednom stigao do preokreta u samoj završnici. Andrich (88) je "drop-kickom" poravnao da bi Schick (90+1) iz vrlo sumnjive pozicije u sudačkoj nadoknadi kompletirao preokret. Josip Stanišić igrao je za Bayer od 87. minute.

Hrvatski nogometni reprezentativac Lovro Majer bio je strijelac drugog gola za Wolfsburg u važnoj 2-0 (1-0) gostujućoj pobjedi protiv Werdera u Bremenu. Majer, koji je u igru ušao u 60. minuti, potvrdio je dobru formu koju je pokazao tijekom reprezentativnih susreta golom za potvrdu pobjede u 84. minuti kada je izbio sam pred vratara te ga svladao lijepo potkopavši loptu. To je peti Majerov prvenstveni gol ove sezone. Wolfsburg je inače poveo u završnici prvog poluvremena golom Lacroixa (45+4). Ovom pobjedom Wolfsburg je stigao na 14. mjesto sa 28 bodova, dva manje od 10. Werdera.

Josip Juranović igrao je od 82. minute za Union Berlin kojega vodi Nenad Bjelica u 0-0 remiju na gostovanju kod Eintrachta u Frankfurtu kod kojeg je Hrvoje Smolčić ostao na klupi. Union je 12. sa 29 bodova, a Eintracht šesti sa 41.

REZULTATI 27. KOLA,

Subota:

Borussia M. - Freiburg 0-3 (Gregoritsch 7, Roehl 47, Doan 57)

Bayer - Hoffenheim 2-1 (Andrich 88, Schick 90+1 / Beier 33)

Eintracht F. - Union Berlin 0-0

RB Leipzig - Mainz 05 0-0

Werder - Wolfsburg 0-2 (Lacroix 45+4, Majer 84)

Bayern - Borussia D. 0-2 (Adeyemi 10, Ryerson 83)

Nedjelja:

Augsburg - Koeln

Stuttgart - Heidenheim

Bochum - Darmstadt

