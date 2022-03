Kako se čini, hrvatski reprezentativac Borna Sosa i član njemačkog Stuttgarta mogao bi već ovoga ljeta ostvariti veliki transfer. Naime, Sosa je već neko vrijeme na meti europskih velikana, a do sada su se spominjali Chelsea, Arsenal, Tottenhem. No, sada su se pojavili navodni novi interesi i to iz Italije.

Calciomercato tvrdi kako Vatrenog žele Juventus i Napoli, a pozivaju se na izvore iz Njemačke. Činjenica je, oba kluba potražuju lijeve bekove, a Sosa je jedan od najboljih u Bundesligi i samim time u Europi i logično je da razmatraju angažirati ga.

Neće biti jeftin

Stuttgart bi na Vatrenom mogao itekako dobro zaraditi jer Transfermarkt ga procjenjuje na 20 milijuna eura, ali očekuje se da će na njemu zaraditi znatno više jer ima ugovor do 2025. godine.

Sosa je u Stuttgart, podsjećamo, stigao 2018. godine za šest milijuna eura, a prošle sezone je briljirao s osam asistencija u 26 utakmica Bundeslige te je na kraju zaradio i poziv u reprezentaciju gdje je danas standardni prvotimac. Ove sezone Sosa je na pet asistencija i jednom golu u 20 utakmice Bundeslige.