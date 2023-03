Nekadašnjem veznjaku Bijelo-plavih, danas 55-godišnjem treneru Borimiru Perkoviću povjereno je vođenje prve momčadi u nastavku sezone, pri čemu će mu asistirati Ivo Smoje i Karlo Primorac kao pomoćni treneri i Filip Šušnjara kao trener vratara.

Perković se kao glavni trener istaknuo odličnim epizodama u Šibeniku i Interu u kojima je afirmirao čitav niz mlađih igrača, a osim što je dugo godina bio pomoćni trener Zlatku Daliću u Al Ainu samostalno je trenirao i Varaždin.

"Perković je, inače, osječkim ljubiteljima nogometa ostao u vrlo dobrom sjećanju kao bivši igrač Bijelo-plavih. U našim je redovima proveo dvije sezone, od ljeta 1997. do lipnja 1999., uz vrlo zapažen učinak. Naime, prve je natjecateljske godine imao 18 nastupa uz četiri gola, da bi u drugoj osječkoj sezoni, kada su ga zaobišle ozljede, odigrao 27 prvenstvenih utakmica i polučio devet pogodaka. Tada je efikasniji od njega bio samo Stanko Bubalo (10). Još je dva zgoditka Perković dodao i u Kupu Hrvatske u kojem je Osijek te godine osvojio i svoj jedini trofej, pobjedom u finalu nad vinkovačkom Cibalijom od 2:1. Nastupio je u tom povijesnom maksimirskom dvoboju od prve do posljednje minute. Igrao je Boro u to vrijeme sa Šušnjarom, Galinovićem, Beljanom, Lasićem, Ergovićem, Vuicom, Stjepanom i Juricom Vranješom, Vidovićem, Gašparom, Bubalom, Balatincem, Prišćom, Mituom… Njegovi ga tadašnji suigrači pamte ne samo kao pravo pojačanje, nego se potvrdio i karakterno, ljudskim kvalitetama. Kasnije bi uvijek, dolazeći u Osijek s momčadima koje je vodio s trenerske klupe, isticao kako mu je vrijeme provedeno u gradu na Dravi bilo prekrasno i nezaboravno, a sada nam se, eto, ponovno vraća"; predstavio je Osijek novog trenera na službenim stranicama.

Na klupi će debitirati u nedjelju kada Osijek gostuje u Maksimiru kod Dinama.