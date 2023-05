UŽIVO

Liga prvaka, polufinale

Inter - Milan 0:0 (ukupno 2:0)

Inter: Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Džeko

Milan: Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Krunić; Messias, Brahim Diaz, Leao; Giroud

19.45 Stigli su sastavi. Rebić i Brozović će čekati priliku s klupe.U momčadi Milana vratio se i kreće od prve minute njihov najbolji igrač Rafael Leao.

_____________________________________________________________

Prošlo je 13 godina otkako je neka milanska momčad stigla do finala Lige prvaka, no ove godine će se to promijeniti. Inter i Milan će u dva međusobna sraza iznjedriti suparnika boljem iz okršaja Real Madrida i Manchester Cityja.

Nakon prvih polufinalnih 90 minuta tome su bliži "Nerazzurri", koji su u prvoj utakmici na "gostovanju" slavili s 2:0 i napravili ogroman korak prema finalu.

Posljednji milanski klub u finalu LP bio je upravo Inter 2010. godine, "Nerazzurri" su tada u finalu porazili Bayern sa 2-0 osvojivši svoj treći europski naslov. S druge strane Milan je sedam puta bio najbolja momčad "Starog kontinenta, posljednji put 2007.