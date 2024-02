Kylian Mbappe stiže u Real Madrid, objavio je u subotu fracuski Le Parisien.

Saga o transferu Mbappea iz PSG-a u Real Madrid traje jako dugo. Svakoga prijelaznog roka, nebitno je li ljetni ili zimski, u medijima se pojavljuje gomila spekulacija, glasina i raznoraznih vijesti o njegovoj budućnosti. Tako je bilo i u ovom prijelaznom roku, a u subotu je francuski Le Parisien objavio da je Mbappe prelomio i definitivno odlučio otići iz Pariza.

Le Parisien piše da više nema nedoumica i da je Mbappe odlučio otići iz francuske Ligue 1 na kraju sezone i pridružit će se Realu, koji ga čeka već dugo vremena.

Mbappe je, podsjetimo, je pretprošloga ljeta potpisao produženje ugovora do ljeta 2024., uz mogućnost produženja na dodatnih godinu dana. No, nakon toga je prošloga ljeta odbio potpisati produženje do 2025., što znači da bi u ljeto 2024. bio slobodan igrač te će moći besplatno prijeći u drugi klub, a sada će upravo to i učiniti.

Mbappe će odlaskom u Real ispuniti svoj dječački san, a u Madridu će ga dočekati raširenih ruku iako ih je izigrao 2022. kada je odlučio ostati u PSG-u. No, sada bi se mogao iskupiti time što će stići potpuno besplatno i predodređen je za to da postane prvo ime u momčadi Real Madrida.

Ove je sezone Mbappe za PSG nastupio u 28 utakmica u svim natjecanjima, zabio 29 golova i sedam puta asistirao.