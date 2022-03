Legendarni švedski napadač balkanskog podrijetla Zlatan Ibrahimović objavio je prije nekoliko mjeseci svoju autobiografiju "Adrenalina" u kojoj je iznio neke nepoznate detalje iz svoje karijere, ali i života.

Ibrahimović je u "Adrenalinu" opisao i jedan pod najbolnijih trenutaka u životu, smrt svoga brata Sapka, koji je preminuo 2014. od leukemije.

Njegova smrt jako je pogodila Zlatana i promijenila način na koji gleda na svijet.

"Zbog toga ne želim misliti na budućnost i fokusiran sam samo na sadašnjost. Pokušavam ne potratiti ni sekundu, biti što je moguće bliže i dijelio vrijeme sa svojom djecom i ljudima koje volim, jer znam da život leti i da je dovoljan samo jedan pregled kod liječnika da ga izokrene", priznao je Ibrahimović pa otkrio da je njegov brat sasvim slučajno doznao da ima leukemiju:

"Kada sam pitao Spaka kako je primijetio bolest, ispričao mi je da je šetao ulicom i odjednom mu se javio neki čudan osjećaj, kao da se davi na pločniku. Nije mogao disati. Odmah je otišao u bolnicu i podvrgnuo se testovima. Ništa mu nisu rekli. Dan kasnije liječnik je nazvao mog oca i sve mu ispričao. Agresivna leukemija."

Zlatan je potom otkrio da se stanje njegovog brata vrlo brzo pogoršalo.

"Vratio sam se iz Pariza, gdje sam igrao, i vidio ga napuhanog, bez kose i već mu je bilo teško kretati se. Bilo je izuzetno teško vidjeti ga u takvom stanju. Nisam bio pripremljen. Morao je uzimati razne lijekove od kojih se osjećao bolje, ali samo nakratko. Tata ga je otpratio do toaleta, vratio se u sobu i prvi put mi priznao: 'Nema nade'", ispričao je Ibrahimović pa otkrio što ga je najviše frustriralo u tom razdoblju:

"Sa svom fizičkom snagom koju sam imao, sa svim novcem koji sam imao, sa svim poznanstvima po svijetu koja sam imao, nisam mogao ništa napraviti da pomognem bratu. Osjećao sam se potpuno bespomoćno, apsolutna nula. Bio sam uništen."

'Čekao me prije nego što je otišao'

Sapko je preminuo Švedskoj, dok je Zlatan bio pored njega.

"Sapko me je čekao prije nego što je otišao. Želio je da budem tamo, pored njega. Apsolutno sam siguran u to. Spavao sam dugo, doručkovao sam na miru i sve napravio. Ali on me je čekao. Tek kada sam stigao, nakon deset minuta, moj brat je udahnuo posljednji put", napisao je Ibrahimović te na kraju otkrio potresne detalje s pogreba:

"Pogreb se obavlja po muslimanskom obredu. Pored groba, gdje je bilo puno ljudi, nalazi se nekoliko lopata. Tata uzima jednu i baca prvi komad zemlje u jamu. Zatim sam ja na redu, radim isto što i tata, jednom, dva puta, a onda ne uspijevam nastaviti. Puštam lopatu da padne. Pokriti ga zemljom znači prihvatiti da je mrtav, a u mojoj glavi je Sapko još živ. Ne mogu prihvatiti da ga više nema. Bio je premlad, bio je moj brat. Pridružujem se svojoj obitelji i plačem s njima. Tata nije pustio ni suzu. Sutra se sam vratio na groblje i plakao cijeli dan, od jutra do večeri."