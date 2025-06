Bobanova meta bježi iz ruku? Njemački gigant pokvario planove Dinamu

Ako ste mislili da su Modri pri kraju s odlascima i dolascima, grdno se varate. Postoji jedan problem, a on leži na poziciji desnog beka – nakon odlazaka Ristovskog i Moharramija, jedina opcija ostao je Pierre-Gabriel. Hitno se traži pojačanje, a kao glavni kandidat iskočio je Moris Valinčić iz Istre 1961.

Valinčić iza sebe ima vrlo dobru sezonu, no dolazak u Maksimir daleko je od dogovorenog. Istra je već odbila dvije Dinamove ponude, uključujući posljednju od 1.2 milijuna eura uz bonuse. Puljani ne odustaju od traženih 2 milijuna eura...

Situaciju dodatno zakomplicira sve veći interes iz inozemstva. Španjolski Cadiz već se javio s ponudom, a sada se u priču uključio i Werder Bremen. Iako Nijemci zasad nisu poslali službenu ponudu, prema pisanju talijanskih i njemačkih izvora – to je samo pitanje vremena.

Exclusive: #Cadiz have submitted a bid to #Istra for Valincic and Fago.



The offer was worth €2 million in add-ons, with no fixed fee included.



Istra have already rejected the proposal.@BalkansSports_ pic.twitter.com/6XRQDA0PEj