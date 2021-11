Predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin gostovao je u HRT-ovoj emisiji 'U svom filmu' i progovorio o najvećem izazovu u svojoj karijeri, kada je 12 najbogatijih klubova pokušalo osnovati elitno zatvoreno natjecanje, Superligu.

Podsjetimo, koncept Superlige propao je u travnju, samo par dana nakon osnutka nakon pritiska institucija i javnosti.

"To bi značilo kraj nogometa u Europi, to bi značilo katastrofu za cijelu piramidu i ja sam znao da to treba spriječiti, u prvom trenutku nisam znao kako jer sam bio previše ljut. Znao sam da moram što agresivnije nastupiti jer je to trebalo ukinuti u 48 sati ili bi imali neku mogućnost da uspije. Ja sam znao da sam na ivici: ili padamo mi ili rušimo Superligu", ispričao je Čeferin.

Optimističan od prvog trena

Potom je otkrio da se nalazio s legendom hrvatskog nogometa, sada UEFA-inim 'šefom nogometa', Zvonimirom Bobanom u automobilu kada je saznao za Superligu.

"Htio sam Zvonu predstaviti na kongresu i zato smo zajedno otišli u Švicarsku, on je bio u autu sa mnom kad se sve to događalo. Zvone ima puno iskustva u nogometu, zna sve praktički, ali nije to bilo toliko bitno koliko je bilo bitno da je on bio pozitivan od prvog trenutka. Da nisam imao nekog u autu 8 sati koji je kukao i plakao da ćemo sve izgubiti, da nogomet propada… Naprotiv, on je od prvog trenutka nastupio optimistično i rekao: - Ajmo se kladiti u večeru da ćeš ih srušiti u dva dana. I ja sam se kladio i još nisam platio večeru", otkrio je Čeferin.

'Mirni smo najmanje 10 godina'

Čeferin je još o superligi rekao kako vjeruje da ta ideja neće biti aktualna barem sljedećih 10 godina. Ispričao je i da su mu osnivači superlige mjesec dana nakon što je propao taj projekt ponudili velik novac.

"Rekli su mi: Što ako mi vama damo 3,5 milijarde eura pa vi za nas to napravite. Ja sam rekao da je tu netko lud! Ili oni ili ja? Ja nisam, tako da od tada više nisu zvali. Taj kapital će stalno dolaziti, ali mislim da smo 10 godina mirni", poručio je.