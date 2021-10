Newcastle će vrlo brzo postati nova nogometna velesila, a Premijer liga će morati objasniti zašto je dopustila da Newcastle postane vlasništvo jedne zemlje, kazao je trener Liverpoola Juergen Klopp.

Konzorcij iz Saudijske Arabije je preuzeo Newcastle, unatoč zabrinutosti javnosti za ljudska prava u toj zemlji, a Klopp je kazao kako će Svrake u roku od nekoliko godina imati zajamčeno mjesto u Ligi prvaka.

"Što će to značiti za nogomet? Prije nekoliko mjeseci imali smo veliki problem u nogometnom svijetu s 12 klubova koji su pokušavali napraviti Superligu. To se nije dogodilo, ali ovo je svojevrsna kreacija super-kluba. To je otprilike isto. Obožavateljima Newcastlea će se to svidjeti, ali za nas to samo znači da postoji nova velesila u Newcastleu ", dodao je Klopp.

Klub u vlasništvu jedne zemlje

Premier liga prošlog je tjedna odobrila preuzimanje Newcastlea od strane Fonda za javna ulaganja (PIF) nakon što je Fond dao "pravno obvezujuća jamstva da Kraljevina Saudijska Arabija neće kontrolirati Newcastle".

Fondom, koji je kupio 80 posto dionica kluba, predsjedava prijestolonasljednik Saudijske Arabije Mohamed bin Salman, dok u upravnom odboru ima još šest saudijskih ministara i savjetnik kraljevskog dvora.

Klopp je opisao Newcastle kao treći klub na svijetu koji je "u vlasništvu jedne zemlje", misleći pritom na ulaganja zaljevskih država u Manchester City i Paris Saint-Germain.

"Koliko ja znam, to je treći klub u vlasništvu neke zemlje. Nisam siguran koliko zemalja ima financijsku moć i interes za to", rekao je trener Liverpoola.