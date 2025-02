Boban i Krkić otkrili: Barcelona je htjela Modrića, ali Xavi i Iniesta su mu zatvorili vrata

Zvonimir Boban, legenda hrvatskog nogometa i brončani Vatreni iz '98., dao je intervju za španjolske medije u kojem je govorio o raznim temama vezanim uz nogomet. No, ono što je najviše privuklo pozornost bila su njegova razmišljanja o najboljem veznom igraču današnjice te jedno zanimljivo otkriće vezano uz karijeru Luke Modrića i njegovu nekadašnju mogućnost prelaska u Barcelonu.

Nakon što je završio igračku karijeru, Boban je ostao aktivan u nogometnim strukturama, radeći na visokim pozicijama u UEFA-i i FIFA-i. Prati razvoj nogometa na globalnoj razini i pomno analizira zbivanja u najjačim ligama svijeta. U razgovoru za španjolske novinare osvrnuo se na aktualno stanje u nogometu, a nezaobilazna tema bio je i Modrić koji već više od desetljeća igra ključnu ulogu u Real Madridu i osvaja trofeje s kraljevskim klubom.

Jedno od pitanja upućenih Bobanu bilo je smatra li Modrića najvećim hrvatskim nogometašem svih vremena. Njegov odgovor bio je odmjeren, ali pun poštovanja.

"On je igrač koji ima najbolje rezultate. Teško je reći je li najbolji svih vremena od igrača iz Hrvatske i na tu temu ne volim pričati inače. No, on je zaista fantastičan nogometaš. Dao je svijetu nogometa nevjerovatan doprinos. Jedinstven nogometaš", izjavio je Boban.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

U emisiji se nalazio i otac Bojana Krkića, koji se prisjetio vremena kada je radio u Barceloni i kada se raspitivao upravo kod Bobana o Modriću. Otkrio je kako je Barcelona razmatrala dovođenje hrvatskog veznjaka, no konačan transfer nikada nije realiziran.

"Sjećam se kada sam te zvao da te pitam za Modrića dok sam radio u Barceloni. Rekao si mi da je kao nogometaš on klasična desetka, da Balkanci imaju ogroman talent za nogomet, ali da nisu svi baš u glavi 100% kako treba. I dodao si: 'Modrić jest'. Rekao si da je kao nogometaš i kao čovjek čista desetka. To nikada neću zaboraviti", prisjetio se Krkić stariji.

Dodao je kako je Modrić bio u kontaktu s katalonskim klubom, ali nije potpisao ugovor jer su tada u veznom redu Barcelone dominirali Xavi i Iniesta.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Bio je na sastanku s nama. Nije potpisao jer smo tada imali Iniestu i Xavija, ali se i danas sjećam tog razgovora s tobom i kako si pričao o Modriću. Nisi pogriješio".

Modrić je u to vrijeme nosio dres Tottenhama, a interes za njegove usluge bio je velik. Barcelona je bila jedna od prvih opcija s kojom je razgovarao, ali je brzo postalo jasno da bi mu u katalonskom klubu bilo teško izboriti se za status nositelja igre. Umjesto toga, odlučio se za prelazak u Real Madrid – odluku koja se pokazala kao pun pogodak jer je s madridskim gigantom osvojio sve moguće trofeje i postao jedan od najboljih veznih igrača u povijesti.

Boban je također otkrio i tko je, prema njegovom mišljenju, trenutno najbolji veznjak na svijetu, a njegovo ime možda će iznenaditi mnoge.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moj omiljeni veznjak današnjice je Pedri. On je jedinstven, usudio bih se reći da je trenutno jedini na svijetu koji se usuđuje pokretati velike inicijative i ima hrabrosti rizikovati u veznom redu. Jako mi se sviđa", istaknuo je Boban.