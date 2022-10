Hrvatski prvak Dinamo odmjeriti će snage s Milanom u sklopu 5. kola Lige prvaka, a gosti su slavili protiv Monze za vikend s 4:1.

Na Maksimiru će biti i Zvonimir Boban, legenda Dinama i Milana. Boban je za talijanski sportski radio dao intervju u kojem je najavio susret te je rekao par rečenica i o stanju u talijanskom nogometu:

"Kvaliteta je na strani Milana, ali siguran sam i da će Dinamo skupo prodati svoju kožu. Milanu neće biti lako, kao ni meni jer su to dvije moje momčadi. Ići ću na stadion. Milan izgleda dobro, no ima još pozicija koje treba pojačati, ali i to će ovisiti o ambicijama kluba. Mislim da neke stvari nisu na razini šampionske momčadi. Morate razmišljati o velikim stvarima, inače je teško biti na vrhu", rekao je Boban, pa je komentirao činjenicu da Italije nema na Mundijalu:

'Milan je igrao bolje'

"U talijanskim nogometnim školama već godinama se loše radi. Nakon Andree Pirla Italija nije imala velikog talenta. Da se preokrene trend potrebno je deset ili petnaest godina. Italija mora proći kroz krizu napornim radom, a zatim i pokušajima izgradnje stadiona, što je suštinski problem. Bez infrastrukture nema željenog napretka“, rekao je pa komentirao ovu sezonu Serie A:

"Spallettijev Napoli djeluje doista dobro, ima izvanrednu atmosferu i vidi se da je momčad koja vjeruje u sebe. Čini mi se kako su spremni otići do kraja. Milan ima sjajan karakter, iako ne igra tako dobro kao Napoli. U međusobnoj utakmici, međutim, Rossoneri su igrali bolje. Inter bi se mogao vratiti u utrku za Scudetto, vrati li se Lukaku na istu razinu na kojoj je bio prije dvije godine", zaključuje Boban.

Chelsea je u Dinamovoj grupi na vrhu sa sedam bodova, Salzburg ima bod manje, a Milan i Dinamo imaju četiri boda.