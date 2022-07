Nogometaši Osijeka u četvrtak navečer, na svom terenu, brane 2:1 prednost iz prve utakmice drugog pretkola Konferencijske lige protiv kazahstanskog Kizližara. Dan uoči utakmice trener Nenad Bjelica podijelio je svoj dojmove i otkrio tko je sve od njegovih igrača u problemima.

"Svi igrači osim Leovca su nam na dispoziciji? Beljo? Još ćemo vidjeti hoće li moći. Topčagić je isto u laganim problemima, svi su ostali spremni pomoći na utakmici. Ne znamo je li Topčagić sto posto spreman ili ne. Ako nije, mogao bi biti na klupi i eventualno pomoći. Umjesto Leovca će najvjerojatnije igrati Jurčević", rekao je Bjelica, i spomenuo kako bi ostatak ekipe trebao biti isti kao u Kazahstanu.

Osijek ne djeluje baš najbolje na početku sezone, proteklog vikenda izgubili su preokretom protiv Lokomotive 2:1. "Imali smo naporne pripreme, naši ofenzivci nisu došli do prave svježine i forme. Braničima je to lakše podnijeti, dok napadači koji ovise od igre i driblinga, kretanja, nemaju još tu svježinu. Doći ćemo do prave forme", siguran je Bjelica.

'Nikad čuo za njega'

Pročulo se ovih dana, po makedonskim medijima, kako u Osijeku razmišljaju o dovođenju Sundaya Adetunjija iz Škupija. On se nedavno predstavio na utakmici Dinama i ostavio je dobar dojam. Međutim, Bjelica je žestoko opovrgnuo takve navode.

"Nikad čuo za njega! Zašto nismo dovodili igrače? Dovest ćemo nekoga ako prodamo. Imamo puno igrača, nekih smo se i riješili. Nekima smo raskinuli ugovor, neke poslali na posudbe, neke prodali… Ja sam zadovoljan sa svojom momčadi, a rekao sam - naš cilj je biti među prva četiri i izboriti Europu. Sad smo fokusirani na ovu utakmicu. Kvalitetni smo, ovi igrači mogu sigurno ponoviti prošlu sezonu, s nadom da ćemo u Europi biti puno kvalitetniji", rekao je trener Osijeka.