Bjelica se na ovome pitanju počeo opravdavati: Trener Plavih nikada se nije našao u takvoj situaciji

Ususret utakmice Dinama protiv Slavena Belupa u petak Plavi su u velikim problemima. Ovakav crni niz dugo se ne pamti. U posljednjih pet kola SuperSport HNL-a Dinamo je skupio mršavih pet bodova. Ozljede su poharale svlačionicu, igra je totalno neuvjerljiva, a Bjelica je u sve većim problemima. U Maksimiru kao da jedva čekaju da prođu zadnja tri kola prije zimske stanke kako bi se momčad Nenada Bjelice što prije posložila, odmorila i oporavila. Pod kolikim se pritiskom nalazi trenutno Bjelica svjedočili smo i na njegovo presici za medije uoči dvoboja s Belupom.

Nitko trenutno ne bi bio u koži Dinamovog trenera. Zagrebački je klub uvijek velikih apetita, bori se za Europu u Ligi prvaka te očajničkim snagama pokušava spasiti HNL. Stanje u bolnici zvanoj Dinamo sve je gore. Mišić i Ademi su još van pogona, Petković neće više zaigrati u 2024., a uz već ozlijeđenog Sučića još jedan dragulj van je stroja, Martin Baturina. Stoga i ne čudi mala nervoza kod Bjelice kada je odgovarao na novinarska pitanja.

"Dečki su motivirani, jako dobro rade. Poraz na Poljudu nam je teško pao, pokušat ćemo se u utakmici protiv Slavena rehabilitirati i doći do tri boda. Da me sutra ne pitate nakon utakmice zašto je igrao ovaj, a zašto onaj - stavit ću one koji su u najboljem fizičkom i mentalnom stanju. Stavit ću na teren najspremnije, u to budite uvjereni", rekao je Bjelica u četvrtak, kao da se osjetio prozvanim.

Bilo je to kao nekakvo opravdanje unaprijed za sve kritičare trenera Plavih. Bjelica se nikada u svojoj trenerskoj karijeri nije našao u takvoj situaciji s ozljeđenim kadrom. Zadnje tri utakmice u sastavljanju prve jedanaestorke bio je nalik igranju Tetrisa. Razumljivo je da Bjelica osjeća pritisak jer rezultati nisu dobri, a zdravstveno stanje momčadi grozno.

Nažalost kod loših rezultata uvijek je trener na tapeti, no nezahvalno je Bjelicu kriviti za trenutni rezultat. Svakako da Dinamo igra mlitavo zadnjih par utakmica, no i pod Jakirovićem je prikazivao iste probleme s motivacijom. Koliko god je na početku mandata Bjelica isticao širinu Dinamovog kadra, na kraju se pokazalo kako sportski direktor Marić nije najbolje obavio prijelazni rok.

Problem šestice opet je (p)ostala Pandorina kutija Dinama. Josip Mišić jednostavno je neizostavni kotačić Plavoga stroja. Njegova zamjena nikad nije dovedena pod izlikom da ima igrača koji bi mogli odigrati pokoju utakmicu na toj poziciji.

Trenutna situacija u svlačionici pokazuje kako je Dinamo pogubljen bez Mišića. Probao je Bjelica s Bernauerom i s Pavićem, no ni jedan ni drugi nisu oduševili. S Pavićem još ima vremena, mlad je igrač iznimnog potencijala, jednostavno mu treba vremena kojeg Dinamo sad nema. No za kaos u veznome redu ne može se kriviti Bjelica već loše odrađen prijelazni rok. Trenerove riječi su opravdane kada kaže da će igrati najspremniji i jednostavno nema drugih opcija što se tiče taktike. Bez obzira na nedostatak ključnih igrača Dinamo i dalje ima igrače koji mogu i moraju donijeti tri boda u petak.

Na Bjelici je samo jedno. Nitko neće upirati prstom u njega ako psihološki razbudi momčad. Navijači Dinama oduvijek su dokazivali: 'U dobru i u zlu Sjever je uvijek tu'. Za njih je najbitnije da se samo gine za plavi dres. Nitko neće zamjerati Dinamu na rezultatima dok se vidi izgaranje igrača i želja. Takva je situacija kakva je i svi u Zagrebu s nestrpljenjem čekaju zimski odmor sa što boljim stanjem na tablici.

Dinamo u petak ima materijala za motivaciju, osveta Slavenu za težak poraz od 4-1 i pokušaj priključka rivalima iz Splita. Plave čeka teška utakmica, a Bjelica mora nekako pronaći recept za poletni Slaven.

