Nogometaši Rijeke u derbiju su 32. kola Prve HNL kao domaćini na Rujevici svladali Osijek s 3-1.

Golove za Rijeku postigli su Robert Murić (19'-11m), Haris Vučkić (36') i Josip Drmić (48'), dok je Antonio Mance (65') smanjio na 3:1.

Oba sastava krenula su napadački u utakmicu, nekoliko uvodnih Osijekovih pokušaja obranio je vratar Rijeke Labrović, dok je prvi opasni Rijekin pokušaj, udarac Drmića iz 9. minute zaustavila vratnica.

Tomić: 'Ovo nam je veliko samopouzdanje za finale Kupa'

''Odigrali smo jednu odličnu utakmicu, po meni najbolju ove sezone. Imali smo bezbroj prilika protiv jako kvalitetnog Osijeka. Čerin na lijevom krilu? Išli smo s tri vezna i s Vučkićem kao četvrtim veznim, igrali asimetrično u fazi napada te tako htjeli postići dominaciju i kontrolu. Sigurno da je treći gol odveo vodu na naš mlin, ali Osijek je pritiskao'', rekao je trener Rijeke Goran Tomić.

Rijeka je ovom velikom pobjedom prekinula crni niz od četiri poraza iz pet susreta.

''Imali smo jako težak period, nije bilo ugodno, ali drago mi je što smo izašli iz te krize i sigurno da nam je ovo veliko samopouzdanje i za finale Kupa s Hajdukom", zaključio je Tomić.

Bjelica: 'Igrali smo kao mali miševi'

Zatim se na ovu uzbudljivu utakmicu osvrnuo i trener Osijeka, Nenad Bjelica.

''Čestitao bih Rijeci na zasluženoj pobjedi. U prvih 45 minuta su zabili dva gola, a mogli su još koji. Za prvi gol Rijeke nisam siguran da je bio regularan, ali očekivali smo takav kriterij suđenja. No ne bi bilo u redu da se vadimo na suđenje. Bili smo sramotni u prvom poluvremenu'', rekao je Bjelica, a zatim je prokomentirao da mu momčad u prvih 45 minuta nije napravila niti jedan faul:

''I za taj jedan faul je svirana ruka, ne start. Ne znam zašto se to dogodilo. To mi je misterij. Ne razumijem jer smo u svlačionici bili baš nabrijani. No, džaba vikanje i sve ako si na terenu mali miš. A mi smo odigrali kao mali miševi.''

Osijek više ne ovisi o sebi.

''Bilo je trenutaka u sezoni kada smo ovisili i kad nismo ovisili o sebi. Pripremit ćemo se za Istru i nadam se uzeti nova tri boda'', zaključio je Bjelica.