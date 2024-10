Bjelica 'otvorio dušu' Nijemcima: Otkrio detalje o sukobu s Bayernovom zvijezdom

Nenad Bjelica od dolaska u Dinamo radi sjajan posao. Trener Plavih odmah je psihološki podigao momčad koja je nakon poraza od Bayerna i Slavena Belupa bila kao razbijena vojska te je pobjedom protiv Lokomotive i remijem s Monacom pokazao kakav Dinamo trebamo očekivati. Upravo je sjajna predstava Plavih na Maksimiru u srijedu 'zapela za oko' Nijemcima koji su se sjetili svojega bivšeg trenera dok je bio u Union Berlin. Stoga je Sport1 napravio iscrpni intervju s njime.

U njemu se najviše pričalo o Bjeličinim danima u Berlinu, odnosu s momčadi Union Berlina i razlogu odlaska, ali i o incidentu sa zvijezdom Bayerna Leroyem Saneom.

Naime, u siječnju ove godine tijekom utakmice Bayerna i Union Berlina Sane i Bjelica su se porječkali oko lopte uz aut liniju, a hrvatski trener je nasrnuo na igrača Bayerna nakon što ga je isprovocirao. Bjelica se prisjetio te situacije.

"Za ovo sa Sanéom mi je svakako žao. To je bilo nepotrebno i otežavalo mi je život u Njemačkoj jer su od tog trenutka mediji bili vrlo kritični prema meni - s pravom. Nakon toga sam se pokušao koncentrirati na momčad. Nakon incidenta sa Sanéom, krenuli smo jako dobro i konačno smo uspjeli ostati u ligi. Stvar sa Sanéom jedina je stvar za kojom žalim. Dao sam sve za Union i sretan sam što sam pet mjeseci bio dio ovog velikog kluba.", rekao je Bjelica pa kasnije otkrio može li se slična situacija kao sa Saneom dogoditi u budućnosti:

"Apsolutno ne. U 601 utakmici kao treneru to mi se dogodilo samo jednom - nažalost protiv Bayerna, od svih mjesta, na velikoj sceni. Cijeli svijet je to vidio. Nisam mogao kontrolirati svoje emocije i Sané me isprovocirao. Žao mi je. Bila je to velika greška", iskren je bio Nenad Bjelica

O 'novome' klubu Dinamu bio ja samo pun hvale.

"U velikom sam klubu, najvećem u Hrvatskoj. Ovaj klub je u proteklih 20 godina 19 puta osvajao prvenstvo. Osjećam se kao da se vraćam kući jer sam već dvije godine ovdje radio kao trener. Sad sam se vratio u Dinamo i jako sam sretan što se sve tako brzo posložilo. Igramo Ligu prvaka, što mi je naravno veliki izazov"

Ipak trener Plavih otkrio je kako mu je bilo sjajno raditi s Union Berlinom te da mu je žao što je to poglavlje brzo završilo.

'Nije još gotovo. Sada radim u zagrebačkom Dinamu i volio bih se vratiti u Bundesligu. Uvjeren sam da će se to dogoditi. Bundesliga je prekrasna liga. Kapa dolje za sve ono što ovu ligu čini posebnom. Siguran sam da ću ponovno doći do Bundeslige. Ali sada me zanima samo zagrebački Dinamo', rekao je Bjelica.

