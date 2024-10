Bjelica nakon utakmice zasluženo ogorčen: 'Sjetite se u mom mandatu koliko je Dinamo primao golova'

Trener Dinama, Nenad Bjelica, izgledao je poprilično nezadovoljno nakon poraza od Osijeka na Maksimiru u 11. kolu Supersport HNL-a, prave pljuske koja je Plavima pala nakon pobjede u Ligi prvaka.

"Čestitke Osijeku na zasluženoj pobjedi. Sve je išlo na njihov mlin. Da smo zabili gol kod 1:0, utakmica bi otišla u drugom smjeru. No nismo i to je tako u nogometu. Primili smo golove kakve ne smijemo primati. Previše pogrešaka za kluba kakav je Dinamo. Moramo više raditi na tome da defenzivno budemo stabilniji. Zabijamo mi golove, i danas smo zabili dva, ali fazu obrane igra cijela momčad. Ali ne samo u Ligi prvaka nego i u prvenstvu."

Obrana se, čini se, bez Theophilea suočava s problemima.

"Gledajte, to što su novinari napisali loših recenzija o njemu, to pas s maslom ne može pojesti. Stalno mu se izvlači taj Šahtar, pa i druge pogreške. Eto, sada je odjednom ključan. Nema krivice jednog igrača, nema ni zasluga jednog igrača."

U 11 odigranih utakmica Dinamo je primio 15 golova, što u obrambenom smislu predstavlja ozbiljan problem.

"To je užas. Sjetite se u mom mandatu koliko je Dinamo primao golova. Kada primite 15 golova, onda je jasno da imate jako puno prostora za napredak. Nema se vremena za neko uigravanje. Kada preuzimaš momčad u pola sezone, preuzimaš taj rizik da nemaš vremena za popravljanje. U Ligi prvaka shvatili smo da moramo napadati i braniti svi zajedno, ali u ligi očito nismo."

Ekipa je djelovala iscrpljeno. Komentar na situaciju s jedanaestercem na Bukviću i Nevistićevu reakciju?

"Normalno je da igrači nisu najsvježiji kada igraju svaka tri dana. U prvom mandatu rotirao sam dosta i to se nije osjetilo. Sada to ne mogu, nisam ovu momčad ekipirao. Niti mogu to, primjerice, imam samo dva napadača. Pjaca je danas igrao na neprirodnoj poziciji i zabio je dva gola. Bilo je dosta umornih, željeli su, ali nisu mogli. Ne komentiram suđenje."

Je li Nevistić pogriješio u istrčavanju?

"Malo je krenuo pa stao. Bio je neodlučan. Ima nekih svojih problema, ali rekao je da se dobro osjeća. To je bio kraj utakmice, možda malo i umor. Moglo je to i bolje."