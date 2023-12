Nenad Bjelica debitirao je pobjedom na klupi Union Berlina u Bundesligi. Njegova je momčad u 14. kolu kod kuće s 3-1 bila bolja od Borussije Mönchengladbach.

Volland je zabio iz penala za 1-0 u 24. minuti, da bi u 50. Hollerbach povisio na 2-0. Pitanje pobjednika riješio je Kaufmann u 75. minuti, dok je poraz gostiju ublažio Plea u 77. minuti.

Josip Juranović je odigrao 90 minuta za Union kojem je to bila prva pobjeda u Bundesligi nakon što su u prethodnih deset kola osvojili samo jedan bod. Pobjegli su tako iz zone ispadanja te su sada 15. s deset bodova.

Za Union je to bila prva pobjeda u Bundesligi nakon što su u prethodnih deset kola osvojili samo jedan bod, a hrvatski stručnjak ju je komentirao medijima:

"Ako me niste poznavali, sada me znate. Bila je ovo čista emocija, odlična atmosfera na našem stadionu. Svaki igrač danas dokazao je da momčad ima veliko srce, a to mi je jako važno Sretan sam zbog igrača, navijača i svih koji vole Union. Dobili smo zasluženo pobjedu, možemo biti veseli", zaključio je Bjelica.

