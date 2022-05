Nakon što su uvjerljivim porazom od Dinama (3:0) u prošlom kolu ispali iz utrke za titulu, nogometaše Osijeka ovog vikenda u pretposljednjem kolu HNL-a očekuje utakmica protiv Lokomotive.

U petak je tu utakmicu na press konferenciji najavio trener Osijeka Nenad Bjelica, koji je istaknuo da će njegova momčad odigrati maksimalno ozbiljno, ali i da će priliku dobiti neki nogometaši koji su manje igrali.

Bjelica je odgovorio na pitanje hoće li ostati u Osijeku sljedeće godine ili će napustiti klub. To je pitanje postalo aktualno nakon što je on izrazio nezadovoljstvo radom Uprave.

"S Osijekom imam ugovor još godinu dana i to je prva opcija za mene. Ne znam što će se dogoditi. No, dogodilo mi se prošle godine, ove godine, ne bih volio da mi se dogodi još jednom. Zna se uvjet ostanka, već sam rekao, nemojte da se ponavljam cijelo vrijeme. Ja sam prije petnaest šesnaest dana pričao s predsjednikom i rekao mu što i kako mislim. Ne trebaju mi više Normabeli da zaspim, probudim se bez glavobolje ujutro, mirna mi je duša i srce. Sve što sam rekao je za boljitak ovog kluba. Kako će to vlasnici interpretirati, to je na njima", poručio je Bjelica.