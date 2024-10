Bjelica: 'Kad osjetim da se dogodila nepravda, jednostavno malo gubim kontrolu'

Trener zagrebačkog Dinama, Nenad Bjelica, dao je veliki intervju za interne kanale kluba, isti je izašao u novom izdanju časopisa dRevija.

O ciljevima u nadolazećoj sezoni rekao je sljedeće:

"Nije mi cilj da budem bolji od nekog drugog trenera Dinama nego da budem bolji od Bjelice koji je bio u prvom mandatu u Dinamu. To želim postići. Postavio sam si cilj u Dinamu, naravno, u hrvatskom prvenstvu i kupu pokušati osvojiti oba pokala, ali ja želim u Ligi prvaka doći među 24. To je moj cilj, ja to želim ostvariti, siguran sam da imamo kvalitetu za to. Kad zamisliš nemoguće onda uglavnom postižeš najvišu razinu mogućeg."

Bjelica je konkretno razmišljao o svakoj sljedećoj utakmici u Ligi prvaka.

"Ja vjerujem da je moguća pobjeda i protiv Milana u zadnjem kolu. Ali neću sad razmišljati o Milanu. Ja mislim da je to moguće, mi ćemo u toj utakmici isto biti konkurentni iako to možda zvuči malo prepotentno ili ne znam kako, ili previše samouvjereno. ali ja sam ambiciozan i vjerujem da je to moguće. Fokusirat ćemo se na Salzburg prvo pa ćemo vidjeti što će nam ta utakmica donijeti i potom ćemo gledati dalje", kaže i nastavlja:

Foto: Profimedia Nenad Bjelica

"Ali ima još dovoljno bodova za osvojiti, u svakoj je utakmici moguća pobjeda. Protiv Borussije Dortmund sam bio vrlo konkurentan s Unionom. A mislim da je Dinamo kvalitetnija momčad od Uniona. Tako da ja sebe vidim sa šansama u svakoj utakmici. Možda u nekoj od ovih utakmica koje su nominalno lakše ne osvojimo tri boda, a onda vjerujem da ćemo možda protiv Borussije ili Milana osvojiti tri. Sve je moguće."

Spomenuo je i što treba popraviti.

"Kad osjetim da se dogodila nepravda, jednostavno malo gubim kontrolu i to je ono u čemu se moram popraviti."

