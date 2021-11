U utorak je na Gradskom vrtu održana konferencija za medije na kojoj su trener Osijeka, Nenad Bjelica i krilni napadač, Amer Hiroš, najavili utakmicu četvrtfinala Kupa sa Slaven Belupom koja je na rasporedu u srijedu.

Bjelica je na početku rekao kako na dispoziciji ima sve igrače kao i u prošloj utakmici, a složila su se obojica da je glavni cilj osigurati plasman u nastavak natjecanja.

Nakon uvodnog dijela uslijedila su pitanja novinara, a tada je Hiroš dobio pitanje vezano za jednu sjajnu priliku s prošle utakmice kada je imao priliku zabiti gol, ali nije bio precizan. Hiroš je poznat po preciznom udarcu i obično gađa gornje kuteve...

"Ne znam što da kažem. To je djelić sekunde, može se dogoditi da uđe, a može da ode preko", rekao je Hiroš, a onda ga je srezao Bjelica.

Situacija s Hirošem

"Ma on gađa samo rašlje. On ako ne pogodi rašlje, njemu ne vrijedi gol. Ja sam mu rekao i prošlu utakmicu, treba samo gol pogoditi. Na takvom terenu gdje je teško vratarima, kad deset igrača stoji ispred njega, bitno je samo pogoditi gol. Ali on baš želi pauka srediti", rekao je Bjelica.

Zatim je Hiroš rekao kako na svom kontu ima samo jedan gol...

"Ha, je, čuj… Ne možeš baš svaku utakmicu zabiti takav gol. Nekad moraš zabiti prljav gol, odbitak neki. Ne mora svaki gol biti takav da se vrti na Eurosportu. Možda da počneš gađati golmana? Gađaš golmana, ode u rašlje. Dosad si gađao rašlje, odlazila je u semafor", rekao je Bjelica.