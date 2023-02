Bjegunac od hrvatskog pravosuđa Zdravko Mamić (63), kojeg su pravomoćno osudili na zatvorsku kaznu od šest i pol godina zbog izvlačenja 117 milijuna kuna iz Dinama, u veselom društvu pjevao je hajdučke pjesme.

Na snimci se vidi kako Mamić uživa u fešti i kako pjeva "Zbog jedne ljubavi", jednu od himni Torcide. Snimku možete pogledati klikom OVDJE.

Najavio oproštaj od Dinama

Podsjetimo, Zdravko Mamić je najavio kako se više neće boriti za prevlast u Dinamu. On je pokušao preko svojih podanika izbaciti iz kluba člana Uprave Krešimira Antolića, no to mu nije uspjelo.

"Napadnuti su najpošteniji ljudi u klubu kao što su Ivana ili Amra, koje su izložene mobingu i maltretiranju. vidite da predsjednik ne želi sazvati skupštinu jer bi izgubili. Oni ucjenjuju i reketare. Oni su trenera Jozu Mandića, iznimno uspješnog trenera, reketarili da će mu dati ugovor ako podnese ostavku u Skupštini.

Imam već napisan svoj oproštaj od Dinama na mobitelu nekoliko mjeseci. Ja sam završena priča. Imam pravo na svoj život. Nikakvo fingiranje, nikakva demagogija. Ja sam dao što sam mogao. Sad kad hoću, ne mogu dati što mogu. Neka se oni bore za sebe", rekao je Mamić.