U jednom od najvećih južnoameričkih derbija i jednom od najvećih na svijetu, onom između argentinske Boce Juniors i brazilskog Corinthiansa, u Copi Libertadores, dogodila se jedna od bizarnijih scena koje smo imali prilike vidjeti u posljednje vrijeme.

Derbi skupine E Cope Libertadores završio je neriješenim rezultatom 1:1 i bila je to utakmica u kojoj su od početka do kraja tenzije bile na veoma visokoj razini. Na tribinama je bila usijana atmosfera, a Brazilci su ostali i s igračem manje, te su se do kraja utakmice morali grčevito braniti jer im je taj rezultat odgovarao.

Bizarna situacija

Jedan od junaka ove utakmice bio je vratar brazilske ekipe, Cassio, koji je ujedno zaslužan i za jednu od najbizarnijih scena zabilježenih u posljednje vrijeme. Duboko su sudačkoj nadoknadi, točnije u osmoj minuti, Cassio je držao loptu u rukama čak 45 sekundi. Stajao je i odugovlačio podsmjehujući se sucu i protivničkim igračima, a sudačka nadoknada već je istekla. Ono što je bizarno u cijeloj situaciji jest upravo reakcija suca. Naime, sudac Christian Ferreyra nije znao ili se nije mogao sjetiti kako reagirati u ovoj situaciji.

Sudac je u jednom trenutku došao do Cassia uzeo mu loptu i spustio je na travu, ali vratar ju je onda ponovo povukao prema gol-autu i uzeo u ruke. Malo je šetao i pokazivao na igrača Boce signalizirajući sucu da mu ovaj stoji preblizu. Kada se napokon odlučio ispucati loptu, sudac je svirao kraj. Inače, ono što je sudac trebao napraviti prema pravilniku jest dosuditi indirektan udarac, a suci obično dozvoljavaju vratarima držati loptu u rukama 15 do 20 sekundi.

Bizarnu situaciju pogledajte OVDJE.