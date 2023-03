Legendarni Sir Alex Ferguson po mnogima je jedan od najboljih trenera u povijesti. S Manchester Unitedom je godinama vladao Engleskom, osvojio sve što se osvojiti da, a 2013. godine je napustio klub i otišao u mirovinu. To je započelo novu fazu u povijesti Uniteda, koji više nikad nije bio isti. Godinama su tražili njegovu zamjenu, bezuspješno, a sada je Erik ten Hag napokon posložio momčad, barem donekle.

Poznata je stvar da je Ferguson bio oštar trener i da nije trpio loše ponašanje svojih igrača. Samo si je on mogao dopustiti da zvijezdu kao što je David Beckham gađa kopačkom. Uvijek je od svojih igrača tražio stopostotno zalaganje i trud, a razgovor Patricea Evre i Rija Ferdinanda otkrio je koliko je bio nemilosrdan.

Prisjetili su se utakmice iz 2011. godine protiv Liverpoola na Anfieldu kada je stoper Redsa ružno startao na Nanija, krilnog igrača Uniteda.

Žestoka reakcija

"Sjećaš se kada je Carragher pokosio Nanija na Anfieldu? Sjećam se da mi je zamalo slomio nogu. Počeli smo se svađati s igračima Liverpoola. Paul Scholes je došao do tamo, vidio je Nanija kako plače i rekao: "Je*eš to, idemo dalje"", prisjeća se Evra. Velikom Fergusonu je očito zasmetalo što je Nani zaplakao na Anfieldu pa mu je žestoko poručio:

"Nadam se da su ti je*ene noge slomljene. Zaista se nadam da su ti slomljene", prisjetio se Evra Fergusonovih riječi koje je uputio Naniju.

"Kada vidiš da netko plače na Anfieldu, pa to je nedopustivo. Ferguson je oduvijek želio 'ubiti' Nanija jer je često simulirao. Rekao mu je da ne može biti igrač Uniteda i to raditi. Nakon svega Ferguson mu je dao dva tjedna odmora jer je to tražio, tada su ga svi u momčadi htjeli 'ubiti'", priča Francuz.

Nani je svoju karijeru počeo u Sportingu, a u Manchester United je stigao 2007. godine kao "novi Cristiano". Tamo je igrao osam godina te je skupio 230 nastupa u svim natjecanjima te je postigao 41 pogodaka i podijelio 71 asistenciju. Nakon toga je jednu sezonu odigrao na posudbi u Sportingu, pa je redom nastupao za Fenerbahče, Valenciju, Lazio, ponovno Sporting, Orlando City, Veneziju i Melbourne Victory, gdje i dan danas igra.