Bivši Vatreni razotkrio Dalićevu klapu: 'To su ozbiljni igrači, ovo je razlog velikih rezultata'

Nakon uvjerljive pobjede Hrvatske nad Gibraltarom i praktično osiguranog plasmana na Svjetsko prvenstvo 2026., razgovarali smo s bivšim reprezentativcem Danielom Šarićem. Šarić je za Net.hr komentirao ne samo samu utakmicu, već i iznenađujući rezultat Češke i Farskih otoka, istaknute igrače te što nas očekuje u završnici kvalifikacija.

"Imali smo već i prije same utakmice uvod u rezultat Češke i Farskih otoka, tako da smo znali da smo već 99% na SP. Nije se moglo ništa izdogađati što bi to poremetilo. Izašao je jedan potpuno novi sastav, Dalić je probao sve igrače. Imali smo dominaciju cijelu utakmicu. Dečki su to ozbiljno shvatili. To je pobjeda koja nam je donijela Mundijal", rekao je Daniel Šarić pa nastavio o utakmici Češke i Farskih otoka.

"Bilo je to za mene iznenađenje iako u prošlom ciklusu kada sam bio u U21 reprezentaciji sam vidio da tamo stvarno nije lako igrati. Oni su se digli u svom nogometu. Tamo je uvijek nešto, temperaturna razlika, umjetna trava, vjetar stalno puše, nije to lako. Pa i mi smo se tamo mučili. Mislim da Česi nakon što nas nisu pobijedili i nisu imali prevelika očekivanja. Češka je bolja ekipa, ali ovaj rezultat ne iznenađuje", objasnio je Šarić pa komentirao igrače koji su se po njegovom mišljenju istaknuli.

"Svi su bili dobri. Nije Gibraltar neka reprezentacija preko koje se skupljaju poeni. Recimo, veseli me povratak Kovačića, da malo uđe u ritam nakon duge stanke. Pašalić odličan na desnoj strani, defenzivna zadaća nije postojala uopće, Fruk je zabio i bio odličan. Bradarić ima kontinuitet u Italiji i igra jako dobro. Svidio mi se, može se pokazati kao dobra opcija na poziciji lijevog beka. Ako nam Gvardiol igra stopera, tu ćemo uvijek tražiti idealnu osobu", kaže Šarić pa je prokomentirao i ono što nas očekuje u studenom.

"Mi imamo velike igrače, pristup će biti maksimalan. Lakše je igrati kada si osigurao odlazak. Prvi POT je izuzetno bitan, bilo bi jako lijepo da uđemo tamo. Dečki će biti na svom nivou, kvaliteta će u tim utakmicama biti na našoj strani i ne sumnjam da ćemo Farske otoke na Rujevici i Crnu Goru u Podgorici pobijediti", rekao je i na kraju naglasio kako Hrvatska treba više igrati po manjim gradovima.

"Mislim da utakmice koje su na papiru malo slabija moramo igrati u manjim mjestima, Pula, Varaždin, Rijeka... Lijep je bio ambijent, tamo je Dalić htio igrati jer je u svom gradu. Ne trebaju nam samo utakmice na Maksimiru i na Poljudu", zaključio je Daniel Šarić.

