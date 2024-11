Bivši trener Reala: 'Pogledajte što radi Modrić, a što radi Vinicius'

Bivši brazilski izbornik Vanderlei Luxemburgo komentirao je Viniciusa Juniora, napominjući da svojim ponašanjem izaziva provokacije na terenu i među navijačima.

"Ja mislim da izaziva mnogo tih reakcija radeći stvari koje ne bi trebao. Ne, to nema nikakve veze s rasizmom. Rasizam se u nogometu tretira na sasvim drugačiji način."

Luxemburgo je iznio suprotno mišljenje od brojnih Brazilaca koji kritiziraju ovu odluku, dok je Vinicius ranije isticao nezadovoljstvo tretmanom na stadionima, posebno u kontekstu rasizma.

"Sjećam se situacije gdje mu protivnik pristojno vraća loptu u ruke, a on je, ignorirajući je, pušta da padne na tlo. Protivnik je podigne i vrati mu je, a Vinicius krene provocirati momka. Ista se situacija ponovila, recimo, s Lukom Modrićem pa on nije tako reagirao. Pazite, Modrić je u istom klubu kao i Vinicius, protivnik mu stavlja loptu u ruke, a on je smireno prihvaća i nastavlja igru."

Vinicius, koji se vraća u reprezentaciju nakon izostanka zbog ozljede, propustio je priliku za osvajanje Zlatne lopte, koja je pripala Rodriju.

"Dobije udarac i onda Vini ustane i napadne igrača kao da nitko na utakmici nije dobio nikakav udarac. Pa zamislite koliko je udaraca dobio Pelé, zamislite koliko ih je Zico dobio. Iritiraju ga udarci kao da se radi o progonu što je crnac", zaključio je Luxemburgo.

