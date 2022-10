Samo 4 tjedna nakon što je imao vjenčanje vrijedno 200 000 funti s Donnom Tierney, bivša engleska nogometna zvijezda i bivši nogometaš Jermain Defoe molio je jednu medicinsku sestru za sex i tako se našao u središtu skandala i prilično neugodne situacije o kojoj su sad pišu otočki i prenose ostali strani mediji.

Tek se oženio

Sada kao trener u omladinskoj školi i ambasador Spursa, bivši as Tri lava počeo je kontaktirati jednu 40-godišnju mamu u srpnju.

Dana 4. lipnja, heroj Spursa Defoe, 39, oženio se Donnom Tierney, 40, u veličanstvenoj kući Cliveden House, u Berksu, na ceremoniji vrijednoj £200,000 koja je objavljena i na naslovnoj stranici OK! časopisa.

U glossy magazinu je rekao:

"Ovo je moja budućnost, ovo je zauvijek, ovo je osoba s kojom želim provesti ostatak života." Događaj, kojem je nazočio niz bivših engleskih zvijezda, uključujući Ledleyja Kinga i Shauna Wrighta-Phillipsa, prikazan je na 14 stranica izdanja od 27. lipnja.

No 14. srpnja Defoe je ženi, koju The Sun nije htio imenovati, počeo slati poruke putem Instagrama i kasnije je pokušao dogovoriti susret.

'Upoznala sam ga još prije'

Rekla je:

“Upoznala sam Jermaina prije mnogo godina u baru, ali ništa se nije dogodilo.

“Ostali smo u kontaktu malo preko WhatsAppa, ali nisam razgovarao s njim godinama. "Onda mi je počeo slati poruke na Instagramu u srpnju. Očajnički me želio upoznati i puno smo flertali.

“Ali u konačnici, nije bio baš šarmantan - očito je imao samo jednu stvar na umu. “Onda, kad sam shvatila da je oženjen, nisam željela da to ide dalje. "To ne bi bilo pošteno prema njegovoj ženi. Tko zaboga to radi tako brzo nakon što se zavjetuje da će s nekim provesti ostatak života?

“Pretpostavljam da sam osjećao da je on moćan, slavni i bogati bivši nogometaš. “Naše su poruke tada bile malo zabavne, ali nije imalo smisla nastavljati s tim. “Osjećao sam se kao da gubim vrijeme i kad sam shvatio da ima ženu, nisam želio nastaviti razgovarati s njim. "Nije u redu. Osjećam se jako loše zbog svega." Dana 21. lipnja, Defoe je radosno izjavio na Instagramu kako je "posvetiti cijeli život" Donni "jedna od najlakših stvari koje sam ikada učinio".

Kune se u ljubav

Podijelio je maketu naslovnice OK! prikazuje par na njihovom luksuznom vjenčanju u Cliveden Houseu — poprište seks skandala Profumo i gdje je Meghan boravila uoči udaje za princa Harryja. Defoe je zahvalio sjajnom časopisu za "predstavljanje našeg posebnog dana" i uzbuđeno rekao svojim 563.000 pratitelja da je "cijela kopija sada izašla". U razgovoru za časopis Defoe je ispričao kako je u svojoj novoj partnerici konačno pronašao “onu pravu”.

Lijepa terapeutkinja, medicinska sestra Donna govorila je o prijateljima koji su govorili o tome kako je Defoeov govor na vjenčanju bio poseban i da je "pokazao koliko me cijeni".

"Ironično, prvi put je "upoznao" Donnu prije nekoliko godina tako što je "lajkao" njezine slike na društvenim mrežama - na sličan način kao i njegova posljednja potraga", pišu Englezi.

Prije više od godinu i pol upoznao suprugu

Nakon vjenčanja, par je otišao na medeni mjesec na Maldive. 6. srpnja mladenci su pozirali ispred središnjeg terena Wimbledona, a as se pohvalio na Instagramu:

"Stvarno sam uživao gledajući tenis danas u Wimbledonu sa svojom suprugom @Donna_Defoe." Ali u svojim porukama sa ženom, koje su počele osam dana kasnije, nazvao ju je, oslovio s "dušo" u glasovnim bilješkama i tražio da se nađu i poseksaju. Dana 19. kolovoza rekao joj je da se želi poigrati s njom u stražnjem dijelu svog Range Rovera.

Defoe je upoznao suprugu Donnu u siječnju 2021. kada ga je zamolila za potpisani nogometni dres za dobrotvornu akciju. Par se pomirio i Defoe je sedam mjeseci kasnije zaprosio u vrhunskom hotelu u Glasgowu. Spelovao je "Udaj se za mene" svjetlima u njihovom apartmanu u penthouseu, koji je ukrasio balonima u obliku srca i laticama ruže, i kleknuo na jedno koljeno. I to je bilo to. Sad je par u središtu skandala s trećom osobom.