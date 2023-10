Hamas je svojim napadom na Izrael šokirao svijet, a zahvaćen je čak i onaj nogometni. Lior Asulin, umirovljeni izraelski nogometaš, bio je među prvim žrtvama napada.

Izraelac je bio na rođendanskoj zabavi s koje se više nije vratio. Više od njega sreće je imao njegov prijatelj i još jedan bivši nogometaš Ben Shushan.

Shushan je otkrio detalje napada koji je sve iznenadio.

“Došli smo kasno na taj tulum, negdje oko 5:30 ujutro, a onda smo sat vremena kasnije čuli alarme. Bio sa sa ženom i negdje oko 6:45 odlučili smo da ćemo bježati. Tko god da je izašao prvi, naletio je na jaki udar. Mi smo otišli negdje oko 7:20. Poslije toga su teroristi upali na tulum, a ja sam se vratio po nekoliko prijatelja koji su već bili upucani”.

Nikome u početku nije bilo jasno što se točno događa.

“Tek sam kasnije shvatio da je to veliki incident bez pravih razmjera. Policija je usmjerila ljude da skrenu desno na cesti, ali ja sam skrenuo lijevo i to nas je spasilo, tko je išao desno udario je na teroriste”, dodao je Shushan.

Njegov prijatelj Lior izgubio je život.

“Čak smo se i fotografirali na tom tulumu, poslao sam fotku prijatelju. Moja žena i ja smo pričali s njim. Bio je divna duša. Dobro sam ga poznavao, ne mogu vjerovati što se dogodilo”.

Kaže da ga je spasilo čudo.

“Mislim da je iznad mene bio anđeo čuvar. Žrtvovao sam sebe da spasim prijatelja i mislim da mi je to pomoglo. Samo oko pet do 10 vozila se provuklo, kad sam vidio fotografiju na kamerama, bilo mi je jasno koliko je to bilo čudo”, zaključio je.

