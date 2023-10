Real Madrid vodeća je momčad španjolskog prvenstva s 24 od maksimalnih 27 bodova, a u Ligi prvaka nakon dva kola imaju isto toliko pobjeda. Ipak, usprkos sjajnim rezultatima, Kraljevski klub stalna je tema brojnih svjetskih medija zbog promjena u svlačionici.

Posljednji je o toj temi govorio Vinicius Junior koji se polako vraća od ozlijede koja mu je onemogućila ulazak u sezonu kakav je on priželjkivao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Voyo donosi borilačke spektakle svakog mjeseca. 4.studeni - FNC 13 - Beograd. Prosinac - FNC 14 - Sarajevo. Svaki mjesec BKFC event na Voyo.

Sjajni brazilski krilni napadač prošle sezone bio je jedan od najboljih igrača Reala, a odlaskom Karima Benzeme njegova važnost u napadu postala je znatno veća.

Ipak, tvrdi da su 'senatori' svlačionice i dalje važniji od njega, pritom govoreći o Luki Modriću i Toniju Kroosu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Bare Knuckle Fighting Championship Prospect Series 2 iz Liverpoola od 21.00 samo na Voyo.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jasno je da se moja uloga promijenila. Kad sam došao, bio sam dječak bez ikakve odgovornosti, ali sada sam igrač koji nas mora dizati. Znam da klub, ekipa i navijači uvijek očekuju nešto od mene. Svjestan sam toga i prihvaćam to. Pritisak je tu, no mi to volimo. Pritisak je potreban ako želiš biti velik igrač", rekao je Brazilac pa nastavio:

"Svlačionica? Govorim u svlačionici, ali znam svoje mjesto. Kroos i Modrić su tu. Više ja trebam slušati njih nego oni mene i više ja imam za naučiti od njih nego obrnuto. Osvojili su puno toga u svojim karijerama i svi ih pokušavamo slijediti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo.

Brazilac je zbog ozlijede propustio četiri utakmice Reala, ali se u posljednje četiri utakmice lagano vraća u ritam, a protiv Napolija i Osasune je zabio svoje prve golove ove sezone.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spektakularni KSW 87 ekskluzivno 14.listopada samo na stream platformi Voyo.