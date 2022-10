Belgijski nogometaš Radja Nainggolan našao se u centru novog skandala. U porazu svog Royal Antwerpa od Standard Liegea, odlučio se malo opustiti.

Napravio je nešto što se ne smije događati na ovako visokom nivou profesionalizma, pušio je električnu cigaretu na klupi.

Klub iz Antwerpa ga je suspendirao do daljnjega. Na kraju utakmice trener Ronny Deila i uprava kluba odlučili su ga suspendirati na neodređeno vrijeme, piše Corriere dello Sport.

'Jako mi je žao'

Ubrzo nakon što je saznao za odluku kluba, Radja Nainggolan iznio je svoje isprike: "Jako mi je žao zbog onoga što sam učinio. Shvaćam da je to pogrešno u svakom pogledu, ali u tom trenutku nisam o tome razmišljao. Klub je donio odluku koju moram prihvatiti, iako mi se čini malo oštra. Pokušat ću nastaviti doprinositi na ovaj ili onaj način", napisao je Nainggolan na Instagramu.

Zanimljivo, 34-godišnjak je još tijekom svog mandata u Interu komentirao pušenje Marcela Brozovića, s kojim je tada dijelio svlačionicu: "Brozović definitivno zapali. Jeste li vidjeli lijepu fotografiju Broza na kojoj puši? Da sam ja zapalio, zaklali bi me, ali to je licemjerje. Što je krivo u cigareti u društvu ako trčiš na terenu? To čini trijumf još više prekrasnim", izjavio je Nainggolan.

Inače, prije samo osam dana, Nainggolan je bio u središtu još jednog skandala kada je završio iza rešetaka. Nainggolan je izgubio dozvolu prije nekoliko mjeseci zbog brojnih prekršaja koje je počinio. Vozačka dozvola mu je poništena, a on se nije pojavio na ispitu da je vrati. Bivši belgijski reprezentativac ispitan je na mjestu događaja. Auto mu je oduzet i uhićen je.