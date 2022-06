Hrvatski branič i bivši reprezentativac Matej Mitrović (28) karijeru bi mogao nastaviti u zagrebačkom Dinamu, nakon što je raskinuo ugovor s Club Bruggeom, javlja belgijski Nieuwsbald.

Mitrović je prošle godine potpisao novi ugovor s Club Bruggeom koji mu je trajao do 2024. godine, no sada je nakon samo jedne sezone došlo do raskida i može kao slobodan igrač otići u novi klub.

Belgijski mediji pišu da su se odmah nakon raskida ugovora Mitroviću javila tri hrvatska kluba, ali da je favorit za njegovo dovođenje zagrebački Dinamo.

Mitrović je karijeru započeo u Cibaliji, iz koje 2013. odlazi u Rijeku u kojoj se zadržao četiri godine. Riječani su ga prodali turskom Bešiktašu za kojega je igrao jednu sezonu prije no što je posuđen Club Bruggeu, koji je 2018. godine i otkupio njegov ugovor.

U Belgiji je imao velikih problema s ozljedama, prošle sezone je nastupio u samo pet utakmica.

Za hrvatsku reprezentaciju debitirao je 2014. i nastupio ukupno 12 puta te postigao dva gola.