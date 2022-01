Boža Spasić, bivši je član UDBA-e koji je bio operativac u brojnim akcijama za vrijeme bivše države. Bio je glavni operativac u akcijama koje su sadržavale antidržavne elemente u Jugoslaviji tijekom osamadesetih godina.

Sada je gostovao u emisiji Novo Jutro koja se emitira na Pink televiziji te je pričao o Splitu kojeg se prisjetio zbog Mateja Periša koji je nestao u Beogradu:

"Jako mi je žao tog dečka, Split nam je posebno drag. Voljeli smo tamo ići jer nam je to bila jedina veza s morem, a kada bi stigli tamo uvijek smo odlučivali hoćemo li ići južno ili sjeverno od Splita. Uvijek je odluka bila ista: 'Ajmo ća u Splita'. Pola Srbije je navijalo za Hajduk, to ovi mladi ne znaju. Moj pokojni stric iz Čačka, koji je također radio u UDBA-i, navijao je za Hajduk. Bila je to velika ljubav i poštovanje prema Splitu, a ja sam tamo često boravio. Kasnije je bilo manjih problema, ali je odnos sa Splićanima uvijek bio u redu i tu nema problema", priča Spasić.