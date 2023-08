Svi već znaju da je Dinamo jučer u šokantnoj utakmici na nevjerojatan način ispao od Grčkog AEK-a. Tome je svjedočio i naš popularni glumac Rene Bitorajac, koji je inače i veliki navijač Dinama, pa se nije suzdržao od ne tako blagih kritika Igora Bišćanua i hrvatskog reprezentativca Domagoja Vide.

"Pišu portali o neviđenoj drami u Ateni. Ja bi pisao o neviđenoj debilani. Sudac diže sudačku nadoknadu od 5 minuta i umjesto da ju rascjepkaš s dva prekida sa zamjenama koje si već ionako trebao napravit jer je protivnik osvježio pola svoje ekipe ti ništa. Primaš gol, ali ni tada ne mijenjaš, a ima još 3 minute za igrat. Wtf? Duboko sam uvjeren da bi i Čačić napravio zamjenu, ma barem kao alibi ako krene loše zadnjih par minuta. Nisam se nikad igrao izbornika, ali ovo je izdaja.

Ovo je bilo više od utakmice nama kaj iskreno navijamo za Dinamo, a dečki su već utakmicu dobili.Ne kužim ni da igramo bez špice. Pa mora neko bit iza lažne devetke, koja momčad nema špicu!?I još veće pitanje, koji kreten se veseli kad zabije svom bivšem klubu, to još nisam vidio?! Da sjedim tu di sjedim na slici, došlo bi do tektonskih promjena. Jbg, ne sjedim pa se i dalje mogu samo nervirat kao i svaki drugi navijač. To mi nemre niko zabranit. Pogotovo ovak vruće glave! A rado ću pročitat i vašu analizu", poručio je Bitorajac.