Više manje donio sam odluku o nastavku karijere, ali je sada ne želim iznositi," kazao je kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić na novinarskoj konferenciji uoči susreta protiv Nizozemske u polufinalu Lige nacija, a Modrć je na istoj press konferenciji odgovorio i na pitanje o budućnosti u svom klubu, Real Madridu.

Luki, naime, istječe ugovor s "Kraljevima" ovoga ljeta, a još nije službeno potvrđeno da je potpisao novi, iako se iz mnogih izvora čuje da mu Real nudi produljenje. Tu situaciju navodno pokušava iskoristiti klub iz Sudijske arabije, koji mu nudi jako bogat ugovor.

"Ispred mene je važna utakmica, fokus je na reprezentaciju. Dosta sam govorio o mojoj budućnosti o Realu, sad je moj foksu na reprezentaciji", ostao je "zakopčan" Luka prije utakmice s Nizozemskom i onda u tom susretu odigrao fenomealno te vodio Vatrene do pobjede nad "Oranjama". Sada je pred Modrićem i Vatrenima finale Lige nacija protiv Španjolske u kojemu će loviti prvi trofej u povijesti hrvatskog nogometa.

Portal Football Espana sada je objavio tekst o Modriću i njegvoj (neizvjesnoj) budućnosti u "Kraljevskom klubu".

"Unatoč tome što mu je 37, Modrić i dalje igra na visokoj razini, kao što se moglo vidjeti i u nevjerojatnoj izvedbi protiv Nizozemske u srijedu navečer. Njegova svestrana igra bila je apsolutno fenomenalna", navodi se u tekstu i podsjeća da je zabio gol i asistirao u pobjedi 4:2 protiv Nizozemske kojom je Hrvatska izborila finale Lige nacija. Očito je da se zbog njegovih godina Real neće moći osloniti na njega u svakoj utakmici sljedeće sezone, pod uvjetom da on ostane, ali on je i dalje u formi i sposoban je standardno igrati pod Carlom Ancelottijem", navodi se pa nastavlja:

"Real će se pokušati vratiti u utrku za naslov u La Ligi i Ligi prvaka, a Modrićevo iskustvo i odlike vođe bit će vrijedan dodatak. Kao što su bile i posljednjih godina u kojima je Real uglavnom dominirao."

"Bit će tužan dan za Real kad izgubi Modrića, on mu je godinama bio nevjerojatan sluga. Nadat će se da se to neće dogoditi u tjednima koji slijede, već da će on željeti ostati", zaključuje se.