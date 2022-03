Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine upisala je premijerni poraz u skupini A kvalifikacija za odlazak na Euro. Finska U21 je slavila u Varaždinu 3-2.

Već nakon prvog poluvremena Finska U21 je stvorila ogromnu zalihu od tri pogotka, a apsolutni finski junak bio je Naatan Skyttae. Gosti su poveli u 11. minuti kada je pogriješio hrvatski vratar Kotarski, a spomenuti Finac Skyttae je zabio za 1-0.

Šutalo i Fruk donijeli nadu

Isti igrač je povećao u 29. minuti na 2-0, dok je u sudačkoj nadoknadi taj igrač asistirao, a Ablade je postavio ogromnih 3-0 za Finsku.

Hrvatska U21 u uvodnih 45 minuta nije pokazala gotovo ništa, dok je u nastavku zaigralo vidno bolje. U 68. minuti Roko Šimić nije uspio realizirati jedanaesterac, njegov je udarac obranio finski vratar Sinisalo, ali samo dvije minute kasnije napokon je Hrvatska U21 došla do pogotka. Gol nade dao je Josip Šutalo, glavom iz blizine.

Stisnuli su mladi Hrvati do kraja, a nova se nada razbuktala u 87. minuti kada je Toni Fruk odlično pucao s vrha šesnaesterca i smanjio na 2-3. No, do kraja se rezultat više nije mijenjao.

Izbornik bijesan

Izbornik "mladih Vatrenih" Igor Bišćan bio je, očekivano, jako nezadovoljan predstavom svojih igrača.

"Odigralo smo užasno prvo poluvrijeme, radili smo stvari koje se ne smiju raditi niti na nižim razinama. Nismo uspjeli uvjeriti igrače koliko je suparnik ozbiljan, ne vidim drugo objašnjenje. Finska je pokazala da rezultat u Finskoj nije bio realan, što smo znali, ali nismo mislili da će do ove mjere utjecati na pristup. Izgledali smo jako loše, ali uspjeli smo reagirati, i to je možda nešto pozitivno, da imamo karakter i mentalitet kao i prije, da se možemo skupiti i boriti se. Bili smo blizu izjednačenja, ali nismo zaslužili više od poraza. Moramo izvući pouke, dečki su mladi. Možda ne bi pobijedili ni da nismo sami sebi zabijali golove jer Finska ima kvalitetu. Ipak, sami smo sebi presudili u prvom poluvremenu", rekao je izbornik Igor Bišćan, dok je na sličnom tragu u izjavama nakon utakmice bio i Bartol Franjić.

"Prvo poluvrijeme bilo je za zaborav, ušli smo u utakmicu na nedopustiv način za hrvatsku reprezentaciju. Napravili smo tri greške, Finska je kaznila sve tri. Sve smo im poklonili. U drugom poluvremenu dali smo sve od sebe, pokušali se vratiti, imali još situacija za izjednačenje, ali nažalost nismo uspjeli. Finska je ozbiljna momčad, ništa ne poklanja, a sve je bolje izgledalo kad smo se uozbiljili u drugom poluvremenu", rekao je Franjić.