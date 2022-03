Hrvatska nogometna reprezentacija do 21 godine upisala je premijerni poraz u skupini A kvalifikacija za odlazak na Euro. Finska U21 je slavila u Varaždinu 3-2.

Već nakon prvog poluvremena Finska U21 je stvorila ogromnu zalihu od tri pogotka, a apsolutni finski junak bio je Naatan Skyttae. Gosti su poveli u 11. minuti kada je pogriješio hrvatski vratar Kotarski, a spomenuti Finac Skyttae je zabio za 1-0.

Isti igrač je povećao u 29. minuti na 2-0, dok je u sudačkoj nadoknadi taj igrač asistirao, a Ablade je postavio ogromnih 3-0 za Finsku.

Šimić promašio penal

Hrvatska U21 u uvodnih 45 minuta nije pokazala gotovo ništa, dok je u nastavku zaigralo vidno bolje. U 68. minuti Roko Šimić nije uspio realizirati jedanaesterac, njegov je udarac obranio finski vratar Sinisalo, ali samo dvije minute kasnije napokon je Hrvatska U21 došla do pogotka. Gol nade dao je Josip Šutalo, glavom iz blizine.

Stisnuli su mladi Hrvati do kraja, a nova se nada razbuktala u 87. minuti kada je Toni Fruk odlično pucao s vrha šesnaesterca i smanjio na 2-3. No, do kraja se rezultat više nije mijenjao. Hrvatska U21 je nakon šest uvodnih pobjeda u nizu proteklih dana upisala remi (Austrija 0-0) i poraz (Finska 2-3).

Ostali na vrhu

Uz ovaj poraz Hrvatske U21 momčad Igora Bišćana je ipak primile dobre vijesti s utakmice Austrije U21 i Norveške U21 gdje su mladi Austrijanci slavili 2-1 pa je Hrvatska U21 zadržala četiri boda prednosti u odnosu na Norvešku U21, dok od Austrije U-21 ima tri boda više, ali i utakmicu manje.

Do kraja kvalifikacija Hrvatska U21 još gostuje kod Norveške (3. lipnja) te kod Estonije (8. lipnja). Na Euro će se direktno plasirati jedino pobjednik skupine.