Dinamo je u 31. kolu SuperSport HNL-a pobijedio Varaždin 2:0 golovima Špikića u 41. te Ivanušeca u 79. minuti i došao na korak do naslova prvaka. Momčad Igora Bišćana bez većih problema došla je do pobjede koju može potvrditi u nedjelju u derbiju na Poljudu.

"Dosta zahtjevna utakmica iako se možda rezultatski ne čini tako. Nismo bili preuvjerljivi. Kontrolirali smo, imali smo neki plan i u pravo vrijeme smo zabili gol da nam se ne uvuče neka nervoza. Nismo njima previše prepustili iako su u periodima igre imali kontrolu", rekao je nakon utakmice Igor Bišćan.

Prvi put šansa na Poljudu osigurati naslov.

Svjesni smo toga, lijepa je to mogućnost. Dečki su bili odlučni da si ostvare tu šansu i to će za nas sigurno biti posebna utakmica. Prilika da proslavimo titulu na terenu najvećeg rivala je posebna, ali se ne moramo time opterećivati. Najvažnije je da tamo odigramo dobru utakmicu.

Drugo poluvrijeme puno bolje od prvog, Bišćan je otkrio je li bilo nervoze:

Činilo mi se da je bilo stvari koje nismo trebali raditi i koje smo mogli korigirati. Sporo smo ušli u utakmicu, nismo mogli dići tempo igre, ali onda smo u drugom poluvremenu bili puno bolji. Bilo je još šansi, mogli smo još zabiti.

O tome koliko još ima energije u momčadi:

Teško je to procijeniti, ovo je druga utakmica u par dana, čeka nas i treća. Bili smo spori, da. Kako je nama, tako je i drugima, svi igraju dosta utakmica u tjedan dana. Derbi je posebna utakmica, vjerujem da će to igračima biti dovoljan poticaj da izvuku iz sebe maksimum.

O 19-godišnjem Topiću:

Jako sam zadovoljan s njim, a to pokazuje i njegova minutaža. On je prirodni nogometaš, jako dobro razumije i osjeća igru i u svakom njegovom potezu vidi se neka zrelost. On svoju minutažu opravdava i igrama si kupuje još veću za budućnost.

Tri utakmice zaredom Dinamo nije primio gol.

To je uvijek dobro i to dođe s podizanjem razine odgovornosti u igri, dečki su se u tome dosta popravili. Ne dajemo protivnicima puno prostora, a tu je i Livaković koji i kad se čini da je protivnik u jako dobrim prilikama spasi stvar.

Igra u obrani ovisi o čitavoj momčadi, od prvog do zadnjeg i veseli me da napredujemo u tom smjeru. Ja kao defenzivni igrač znam da to kolektivno nije lako igrati i kad se to dobro radi, onda se golovi teško primaju.