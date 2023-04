U susretu 31. kola SuperSport HNL-a Dinamo je na stadionu Maksimir pred 2.800 gledatelja pobijedio Varaždin sa 2:0 načinivši još jedan korak bliže obrani naslova prvaka.

Aktualni hrvatski prvak je dominirao veći dio utakmice i posve zasluženo je slavio sa 2:0 golovima Daria Špikića (42) i Luke Ivanušeca (79).

Bila je to četvrta utakmica Dinama pod vodstvom Igora Bišćana i treća pobjeda uz jedan remi, ali i treća u nizu u kojoj Modri nisu primili pogodak.

Prvu priliku na susretu imali su Modri. Sadegh Moharrami je u devetoj minuti ubacio s desne strane, glavom je pucao Josip Drmić, no Oliver Zelenika je odlično reagirao na vratima. Gosti su prvi put zaprijetili u 25. minuti, Fran Brodić je pucao sa 16 metara, no Dominik Livaković je bio siguran.

U prvih pola sata Dinamo se očekivano nametnuo s posjedom lopte, no Varaždin je čvrsto stajao u obrambenom bloku i nije bilo previše opasnosti pred njihovim vratima.

Dinamo je ipak stigao do prednosti u 41. minuti. Luka Ivanušec je lijepo "podvalio" do Maura Perkovića koji je u gužvi pucao, lopta je nekoga pogodila i odbila se do Špikića koji je pogodio za 1:0.

Modri su od 53. do 55. minute imali tri sjajne prilike, no goste su spasili okvir gola i Zelenika. Prvo je u 53. minuti Ivanušec pogodio vratnicu, minutu kasnije odlično je pucao i Baturina, ali je Zelenika obranio. U nastavku je Dinamo imao korner, ubacio je Ljubičić, a Perić pucao glavom, no Zelenika je još jednom bio siguran.

Varaždin je mogao izjednačiti u 77. minuti kada je Tonio Teklić opalio sa 20 metara, lopta je na putu do gola pogodila jednog igrača Dinama i promijenila smjer, ali je otišla malo pokraj gola.

Dvije minute kasnije Dinamo je povećao prednost i praktički riješio pitanje pobjednika. Topić je povukao kontru uposlivši Baturinu koji je odmah proslijedio do Ivanušeca, a ovaj sjajnim udarcem iskosa pogodio za 2:0.

U 84. minuti i Topić se umalo upisao među strijelce no njegov udarac je prošao pored gola.

Najbolju priliku na utakmici Varaždin je imao u 86. minuti, Niko Domjanić je izašao ispred Livakovića i pucao, Livaković je obranio odbivši loptu u stativu.