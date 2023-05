Dinamo u nedjelju u 19:10 u 34. kolu SuperSport HNL-a dočekuje Šibenik. Momčad Igora Bišćana osigurala je novi naslov prvaka i igra potpuno rasterećeno, dok Šibenik s Goricom vodi grčevitu borbu za ostanak. Šibenik je u zadnje dvije utakmice pobijedio Dinamo, a nakon poraza u Kupu 2:1 Ante Čačić je dobio otkaz.

"Šibenik je ove godine uvijek igrao dobro protiv Dinama i ta dva rezultata zadnja su najveće upozorenje. Mi ćemo ih shvatiti maksimalno ozbiljno. Mi u ova tri kola imamo neke naše ciljeve. Želimo iz tih utakmica dobiti i vidjeti najviše što možemo. Dobro radimo, ozbiljni smo na treninzima i očekujem da takvi budemo i sutra. A kad smo ozbiljni, onda smo uvijek jako blizu tri boda, onda smo dobri", rekao je Dinamov trener Igor Bišćan uoči utakmice.

Dan nakon utakmice sa Šibenikom Dinamovi juniori igraju ključnu utakmicu juniorskog prvenstva Hrvatske protiv Hajduka. Neki sadašnji prvotimci, poput Rukavine, Gurlice i ostalih, bili su članovi te momčadi i moguće je da ih Bišćan prepusti juniorima.

"Neki juniori će biti priključeni mladoj momčadi, a neki će dobiti minutažu protiv Šibenika. Vidjet ćemo tko će biti dostupan treneru juniora, ali vodimo računa o tome, njima je to bitna utakmica. Ne planiram nikoga posebno štedjeti do kraja, svi dečki su motivirani i dobro rade. Ako ne bude nekih ozljeda, svi su na raspolaganju osim Boška Šutala, dok Perić nije još do kraja zdrav", rekao je Bišćan.