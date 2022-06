Francuski napadač Alexandre Lacazette (31) napušta Arsenal nakon što mu ovog mjeseca istekne ugovor s "topnicima", objavio je u petak londonski klub.

On je u Arsenal stigao prije pet godina iz Lyona, a transfer je bio vrijedan 53 milijuna eura. To je tada bila rekordna odšteta koju je isplatio Arsenal. Dvije sezone je bio najbolji strijelac kluba, a najuspješnija sezona bila mu je 2018–19. kada je u svim natjecanjima zabio 19 pogodaka.

U pet sezona odigrao je 206 utakmica i zabio je 71 pogodak. No, ove sezone izgubio je mjesto u početnoj postavi, bila je to golgeterski najskromnija njegova sezona sa samo šest golova.

Hvale ga, a puštaju da ode potpuno besplatno

"Lacazette je bio fantastičan igrač, pravi vođa na terenu i izvan njega. Također, imao je važan utjecaj na mlađe igrače", priopćio je trener Mikel Arteta.

U vijesti se ne navodi gdje bi mogao nastaviti karijeru, ali britanski mediji pišu da će se vjerojatno vratiti u Lyon. Popularni Laca je za Lyon nastupao od 2010. do 2017. godine, a sve je izglednije da će se vratiti u klub za koji je skupio 275 nastupa i pritom zabio 129 golova te podijelio 43 asistencije.