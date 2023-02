Možda i nije poznat široj javnosti, ali Jordi Amat je u svojoj karijeri igrao za nekoliko europskih klubova poput Eupena, Raya Vallecana, Swansea Cityja i Espanyola. Njegova karijera se nije razvila u željenom smjeru pa su ga već svi označili kao promašaj i propalog nogometaša.

Amat je rođen u Barceloni, roditelji su mu iz Katalonije, a on je sada slučajno saznao da je - princ! Njegov život se potpuno okrenuo u sekundi, a priča koja mu se dogodila je potpuno filmska.

Naime, njegova baka je s Indonezije, točnije otoka Siaua te je potomak indonezijskog kralja.

Filmska priča

S obzirom na to da mu je baka princeza istog otoka, Amat se našao u redu za nasljednika baš tog otoka na kojem bi trebao postati princ. Uz to, naravno, dolaze i milijuni koji mu pripadaju. Malo je reći da se njegov život potpuno preokrenuo i to u vrlo kratkom roku.

"Znao sam da postoji mogućnost da zbog bake uzmem indonezijske papire i to mi je bilo zanimljivo. Laknulo mi je, bio sam presretan kada sam postao državljanin Indonezije. Znam da je nekima ta proces trajao po sedam godina", rekao je Amat.

Oglasio se i putem Instagrama te je napisao:

"Hvala kralju Johnu od otoka Siau. Ovo je ogromna čast za mene i moju obitelj. Hvala svima koji su me podržavali. Ne mogu dočekati da ostvarimo snove zajedno".