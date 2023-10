ANALIZIRAO VATRENE / 'Bio bi kontra efekt sad 10 igrača reći hvala im i 10 novih dovesti u ovoj situaciji'

Dosta neugodan nogometni listopad iza nas što se reprezentacije tiče, par riječi se onako vrte - debakl, problem, drama. Krunoslav Jurčić otkrio nam je koja bi bila njegova riječ te kako je on doživio sve oko reprezentacije. „Mi živimo u vremenu gdje su uvijek prisutni ekstremi. Posebno je to kad naglašeno i to u nogometu. Ili smo najbolji na svijetu ili ne valjamo ništa. Ja nisam ni u kakvim ekstremima, ovo su stvari koje se događaju. Posebno kad vam se dogodi takav splet nesretnih okolnosti, puno povreda, puno igrača koji nisu u prvom planu u matičnim klubovima. Realno je da mi posrnemo svako toliko, nije realno ono što smo živjeli posljednjih 5,6 godina da smo 2. i 3. na svijetu, ono što nam se događa je jedna dobra opomena da se brzo izvučemo iz takve situacije i da osiguramo Euro i da dovedemo priču u mirnije vode. Mnogi zamjeraju Daliću na pozivanju nekih igrača. „Većina hrvatskog nogometnog korpusa s slaže s Dalićem i spiskom. U 90 posto igrača se svi slažu, kad odjednom kad se izgubi to ne valja. Sad su svi skloni naglim promjenama, to u nogometu ne prolazi. Mi nemamo veliku bazu igrača, kvalitativnu, nema tu nekakvih velikih rješenja. Vidim da se sad sugerira veliki broj mladih igrača, oni još nisu spremni za to. Što se tiče cijele ekipe, bio bi kontra efekt sad 10 igrača reći hvala im i 10 novih dovesti u ovoj situaciji uoči studenog kad su još samo dvije utakmice ostale“. Što je još rekao Jurčić pogledajte u prilogu u nastavku.