Bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Slaven Bilić dao je veliki intervju za uglednu španjolsku Marcu. U opširnom razgovoru komentirao je hrvatsku nogometnu reprezentaciju i njezin mogući uspjeh na Svjetskom prvenstvu u Kataru, ali govorio je i o Luki Modriću, lideru reprezentacije i ponajboljem igraču Real Madrida.

Bilić je bio taj koji je Modrića promovirao u reprezentaciji Hrvatske, ali poznavao ga je još iz dana kada je vodio U-21 reprezentaciju gdje je također vodio Luku.

"Bila je 2004., Europsko prvenstvo u Portugalu. Luka je imao 19 godina. Tada vam dvije godine čine veliku razliku, imate li 19 ili 21. Igrao je u Inter Zaprešiću, malom klubu u Drugoj ligi, na posudbi iz Dinama. Išao sam ga gledati i odmah sam ga obožavao, imao je sjajnu tehniku i karakter", rekao je Bilić i zatim nastavio o Modriću.

"Prvo je bio u U-21, a onda je bio 2006. u početnih 11 na SP-u. Nakon samo nekoliko utakmica bio je kapetan, bio je sjajan vođa na terenu, jedinstven karakter. Gledao sam ga kako pokorava nogometni svijet. Lagao bih kada bih rekao da sam već tada znao da će osvojiti Zlatnu loptu, biti 10 godina u Realu, postati najbolji veznjak desetljeća ili barem najkompletniji. Bilo je jasno da će biti jedan od najboljih nogometaša Hrvatske u povijesti", izjavio je Bilić.

'Nisi bolji od Xavija i Inieste'

Spomenuo je također i što je rekao Modriću na početku njegove reprezentacijske karijere...

"On je potpun, on je sve. Pamtim 2006., prije SP-a, bio sam u Austriji jer smo igrali protiv njih, a rekao sam mu da, iako je to veliki turnir za njega, mora vjerovati i imati pouzdanja u sebe. Rekao sam mu: 'Možda nisi bolji od Xavija ili Inieste, ali si u njihovoj ligi. Oni nisu bolji od tebe.' Sjećam se pogleda na njegovu licu, bio je uzbuđen i zahvalan. Svima je pokazao da je jednako dobar kao i oni", veli Bilić i zatim zaključuje.

"Od početka je bio pravi kapetan. Nije se previše isticao, nije bio najviši ni najjači, ali je uvijek bio vođa na terenu i pomagao je drugima. Od prvog dana preuzeo je odgovornost. Njegove godine u Dinamu, Tottenhamu i sada 10 godina u Realu puno su mu pomogle. U reprezentaciji je apsolutni vođa. Gledam ga, posljednjih godina on je taj koji daje balans i čvrstoću momčadi. On diktira tempo svojom kvalitetom i karijerom. Za mene je apsolutni lider Real Madrida. Treba se znati razumjeti i identificirati s klubom poput Reala, a on to čini perfektno", zaključio je Bilić.